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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:33
vitaliian написав: flyman написав:
Минулого року купив смарт з тріщинами на екрані за 750 грн.,
цього року докупив і ліпший і з цілим екраном за 400 грн.
Обидва б.у., з олх.
там хоть монобанк запускается? у меня где то валяется смарт на 4м ведроиде недавно попробовал, не работает почти ничего из того чем я пользуюсь. Можно использовать как часы) Хорошо хватило ума папе новую моторолу в подарок купить, было бы стыдно если бы этот задарил а вайбер потом отключили.
під ІБ брався, все запускається, навіть NFC є, G4 також, в обох!
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 28 чер, 2021 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 17:35
orest написав: flyman написав: change_pm написав:На протяжении следующих 12 месяцев валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд.
В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.
зі. я до чого? гривас на 24!
Орест пише, що пшоно, чугуній, ойтішнеги та заробітчани ... ПА24 форева... поки ФЕДот сам знаєш що не почне
Можна цитату де я писав про 24 цього року?
П.С. В Коломиї вчора і сьогодні вікна світили 26,9-27,40 ні біля однієї обмінки не бачив жодної людини. У Львові обмінки на вїзді зараз світять 27-27,25 (фактично 27,1-27,2 без проблем)
В оригіналі "Орест пише, що пшоно, чугуній, ойтішнеги та заробітчани"
Про ПА24 це вже умовивід (не Ореста), а секти свідків міцної гривні.
Орест взятий як прєдводітєль і духовний лідер.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 17:39
kluychkooleg написав:
Бегать вроде бы вредно для опорно-двигательного аппарата. Вообще у человека много проблем с позвоночником из-за его прямохождения. А тут еще встряска. Конечно лучше, чем на диване лежать. Но может лучше тогда велосипед или ролики?
Кстати, Янык плавал по его словам по 5 км в день, да еще по пенькам бегал, да еще в улее спал по два часа. Непонятно только, когда он страной занимался.
бігати шкідливо для серця та хребта (ударні навантаження), але ще шкідливіше сидіти цілий день на кріслі...
але прямоходження тут нідочого, якраз проблема з кривосидженням для прямоходячого, тому тре ходити, а не сидіти чи бігати.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 17:43
orest написав:
Весь центр міста і поблизу локацій Альфа джаз фесту 27-27,20(25). А фактично сьогодні можна здати по 27,15 і купити по 27,18.
П.С. Імовірно, що і на МБ завтра побачимо рівні біля 27,25
Будет день, будет пища. На все воля НБУ.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 17:43
Shaman написав:
По поводу прогноза курса – внесу и свою лепту.
Сезонный фактор завода денег под с/х продукцию никто не отменял. Основной пик закупок, в первую очередь пшеницы – июль-август, может быть до сентября. Это будет оказывать давление на курс – укрепление гривны.
Что может ослаблять гривну? Это сверстанный бюджет с дефицитом за 200 млрд грн. Тут все переживают как будем гасить долги – а правительство собирается привлечь на 230 млрд больше – 130 млрд грн внутренние займы, 100 млрд грн – внешние. В прошлом году после финансирования дефицита в 200 млрд грн денежная база выросла на 119 млрд грн, с 477 до 596 млрд грн.
Пока все культурно, живем по средствам, денежная база растет культурно, в 2021 увеличилась с января по апрель – на 25 млрд, в мае еще на 23 млрд. В июне только за счет выкупа валюты НБУ – 12,5 млрд грн.
Кто знает, когда решим печатать и тратить? ОтожВыводы
– до августа гривна должна укрепляться. До какого уровня? А с какого стартуем? – неделю назад все рассказывали, что уже 27 и ниже. Сейчас – оп 27,5. Пока внятного объяснения таким качелям еще не встречал.
А с сентября – смотрим, как обстоят дела с займами правительства. В целом пойдет отскок и удорожание доллара.
Но есть еще фактор дешевеющего доллара относительно всего, в том числе commodities. Это отдельная тема. Там прогнозы просто гадание.
И еще нюанс, когда прогнозируют па26, па25, па24 – все же понимают, что при желании НБУ может упереться на любой отметке и не пускать ниже, если будет такое решение – гривны у него хватит на выкуп любого объема валюты
почему нет?
по долару "тимчасова інфляція" від постковідного шоку.
за рік, 3,5% в доларі США буде, а з наступного знову переживання, аби не дефлєц.
свідкам міцної гривні дивитися в торгівельний та платіжний баланс та в закрома НБУ, а там все чудеса і еквілібріум бродить.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 17:47
orest написав:
Можна цитату де я писав про 24 цього року?
П.С. В Коломиї вчора і сьогодні вікна світили 26,9-27,40 ні біля однієї обмінки не бачив жодної людини. У Львові обмінки на вїзді зараз світять 27-27,25 (фактично 27,1-27,2 без проблем)
Одеса, Аркадія
26,80-27,17
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:15
kluychkooleg написав: sergey_sryvkin написав:
А решта, мабуть, усі в шортах та поясних сумках
А что мешает ходить в жару 35 градусов в шортах?
Кривые ноги или советские предрассудки?
Якщо ви працюєте на пляжі, то, мабуть, нічого...
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:56
холява написав:
Всем Добрый День !
Всех с Днем Конституции Украины !
Все равно я дождусь , что у нас все будет хорошо .
Начинать работу необходимо прямо с первой. В статье третьей не паханное поле по практическому неисполнению и дальше по порядку. Для освежения памяти перечитал, задумался над пословицей "Обещанного 3 года ждут". С правом на труд за границей у нас как раз все в порядке, но этого не нашел в законе. Остался в замешательстве.
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