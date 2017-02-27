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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7916791779187919
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:07

  холява написав:Добрый Вечер Уважаемый "ruvex"!
Не смею Вам что то советовать , но попробуйте начать завтрашнее утро словами
"Я в этом мире ", я ЖИВ и Здоров , .
Пройтись пару км . и Улыбнутся вспоминая вчерашний футбол от Хорватии или Швейцарии .
Всем Здоровья и Крепких Снов во время спокойной ночи .

Добрый!
Я про фундаментальное, а Вы про сентиментальное.
Когда в этом живешь каждый день, то не перестаешь улыбаться, главное держать баланс здравости на лезвии этого ножа.
Взаимно.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:14

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:
  sergey_sryvkin написав:А решта, мабуть, усі в шортах та поясних сумках :-D


А что мешает ходить в жару 35 градусов в шортах?
Кривые ноги или советские предрассудки?

Якщо ви працюєте на пляжі, то, мабуть, нічого...


Я не работаю на пляже. Я работаю в фирме с 250 сотрудниками не на последней позиции и все лето хожу в шортах. Таки советские предрассудки.
kluychkooleg
 
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