|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:07
холява написав:
Добрый Вечер Уважаемый "ruvex"!
Не смею Вам что то советовать , но попробуйте начать завтрашнее утро словами
"Я в этом мире ", я ЖИВ и Здоров , .
Пройтись пару км . и Улыбнутся вспоминая вчерашний футбол от Хорватии или Швейцарии .
Всем Здоровья и Крепких Снов во время спокойной ночи .
Добрый!
Я про фундаментальное, а Вы про сентиментальное.
Когда в этом живешь каждый день, то не перестаешь улыбаться, главное держать баланс здравости на лезвии этого ножа.
Взаимно.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10866
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 837 раз.
- Подякували: 2496 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:14
sergey_sryvkin написав: kluychkooleg написав: sergey_sryvkin написав:
А решта, мабуть, усі в шортах та поясних сумках
А что мешает ходить в жару 35 градусов в шортах?
Кривые ноги или советские предрассудки?
Якщо ви працюєте на пляжі, то, мабуть, нічого...
Я не работаю на пляже. Я работаю в фирме с 250 сотрудниками не на последней позиции и все лето хожу в шортах. Таки советские предрассудки.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1048
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mirax
, oleg49
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7543
|1827585
|
|
|26559
|3649387
|
Пон 28 чер, 2021 21:36
Zebra
|
|942
|240218
|
|