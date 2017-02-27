Добрый!
Я про фундаментальное, а Вы про сентиментальное.
Когда в этом живешь каждый день, то не перестаешь улыбаться, главное держать баланс здравости на лезвии этого ножа.
Взаимно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:07
Добрый!
Я про фундаментальное, а Вы про сентиментальное.
Когда в этом живешь каждый день, то не перестаешь улыбаться, главное держать баланс здравости на лезвии этого ножа.
Взаимно.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:14
Я не работаю на пляже. Я работаю в фирме с 250 сотрудниками не на последней позиции и все лето хожу в шортах. Таки советские предрассудки.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:43
Back-Office? Не всем клиентам нравятся волосатые ноги.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:59
1. У меня не волосатые ноги.
2. Я не общаюсь с клиентами.
3. В офисе нет никакого дресс-кода.
4. В своей первой загранкомандировке сдуру послушал рекомендации и прилетел в жару в костюме и галстуке. Чувствовал себя полным идиотом на фоне местных в футболках и шортах.
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я где-то читал, что девушки отправились в загранкомандировку топлес, но страна была арабская, а там так низзя.
щепетильно надо в вопросах загранкомандировок!
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