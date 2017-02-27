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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7916791779187919
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:07

  холява написав:Добрый Вечер Уважаемый "ruvex"!
Не смею Вам что то советовать , но попробуйте начать завтрашнее утро словами
"Я в этом мире ", я ЖИВ и Здоров , .
Пройтись пару км . и Улыбнутся вспоминая вчерашний футбол от Хорватии или Швейцарии .
Всем Здоровья и Крепких Снов во время спокойной ночи .

Добрый!
Я про фундаментальное, а Вы про сентиментальное.
Когда в этом живешь каждый день, то не перестаешь улыбаться, главное держать баланс здравости на лезвии этого ножа.
Взаимно.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:14

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:
  sergey_sryvkin написав:А решта, мабуть, усі в шортах та поясних сумках :-D


А что мешает ходить в жару 35 градусов в шортах?
Кривые ноги или советские предрассудки?

Якщо ви працюєте на пляжі, то, мабуть, нічого...


Я не работаю на пляже. Я работаю в фирме с 250 сотрудниками не на последней позиции и все лето хожу в шортах. Таки советские предрассудки.
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:43

  kluychkooleg написав:
  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:
А что мешает ходить в жару 35 градусов в шортах?
Кривые ноги или советские предрассудки?

Якщо ви працюєте на пляжі, то, мабуть, нічого...


Я не работаю на пляже. Я работаю в фирме с 250 сотрудниками не на последней позиции и все лето хожу в шортах. Таки советские предрассудки.

Back-Office? :) Не всем клиентам нравятся волосатые ноги. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:59

  oleg49 написав:Back-Office? :) Не всем клиентам нравятся волосатые ноги. :)


1. У меня не волосатые ноги.
2. Я не общаюсь с клиентами.
3. В офисе нет никакого дресс-кода.
4. В своей первой загранкомандировке сдуру послушал рекомендации и прилетел в жару в костюме и галстуке. Чувствовал себя полным идиотом на фоне местных в футболках и шортах.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я где-то читал, что девушки отправились в загранкомандировку топлес, но страна была арабская, а там так низзя. :lol: :lol: :lol:
щепетильно надо в вопросах загранкомандировок!
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 00:56

  clash написав:я где-то читал, что девушки отправились в загранкомандировку топлес, но страна была арабская, а там так низзя. :lol: :lol: :lol:
щепетильно надо в вопросах загранкомандировок!


Врут, я к арабам тоже топлес летал, и ничего.
Арабы на пляже не возражали.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 06:06

  холява написав:Всем Добрый День !
Всех с Днем Конституции Украины !
Смотрел торжественное заседание.

Наиболее отвратительными были выступления Кучмы и Мороза .

Все равно я дождусь , что у нас все будет хорошо .
Удачи и Хорошего настроения .

Поділіться будь-ласка, як плануєте прожити до 150 років?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 06:08

  Первый написав:
  change_pm написав:Чьот, Ви пан 1й - зайшли не не профільну гілку і флудерастітє...

В честь свята Канстітуції :?:



У мене сусід з посланням на на святий документ Конституція не платить за воду і газ.

Тому все якраз по темі свята.

От дивись - по перше, ти поклінник Модних МОПів, а користуєшся газом? Як так?
У Макса, наприклад, газу немає...

По-друге, ти точно певен, шо він за газ не платить? Може за транспортування?

А вода з Дніпра, то святе, це гріх за неї брати гроші...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 06:09

  flyman написав:В оригіналі "Орест пише, що пшоно, чугуній, ойтішнеги та заробітчани"

Про ПА24 це вже умовивід (не Ореста), а секти свідків міцної гривні.
Орест взятий як прєдводітєль і духовний лідер.

Скріпа нації :mrgreen:
change_pm
 
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