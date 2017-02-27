холява написав:Всем Добрый День ! Всех с Днем Конституции Украины ! Все равно я дождусь , что у нас все будет хорошо .
Начинать работу необходимо прямо с первой. В статье третьей не паханное поле по практическому неисполнению и дальше по порядку. Для освежения памяти перечитал, задумался над пословицей "Обещанного 3 года ждут" и соблюдении сроков. С правом на труд за границей у нас как раз все в порядке, но этого не нашел в законе. Остался в замешательстве. Здоровья Вам.
Добрый Вечер Уважаемый "ruvex"! Не смею Вам что то советовать , но попробуйте начать завтрашнее утро словами "Я в этом мире ", я ЖИВ и Здоров , . Пройтись пару км . и Улыбнутся вспоминая вчерашний футбол от Хорватии или Швейцарии . Всем Здоровья и Крепких Снов во время спокойной ночи .
холява написав:Добрый Вечер Уважаемый "ruvex"! Не смею Вам что то советовать , но попробуйте начать завтрашнее утро словами "Я в этом мире ", я ЖИВ и Здоров , . Пройтись пару км . и Улыбнутся вспоминая вчерашний футбол от Хорватии или Швейцарии . Всем Здоровья и Крепких Снов во время спокойной ночи .
Добрый! Я про фундаментальное, а Вы про сентиментальное. Когда в этом живешь каждый день, то не перестаешь улыбаться, главное держать баланс здравости на лезвии этого ножа. Взаимно.
flyman написав:по долару "тимчасова інфляція" від постковідного шоку. за рік, 3,5% в доларі США буде, а з наступного знову переживання, аби не дефлєц. свідкам міцної гривні дивитися в торгівельний та платіжний баланс та в закрома НБУ, а там все чудеса і еквілібріум бродить.
А не думаю, шо інфлец буде тимчасовим...
ЦБ-шки навіть не роздумують зупинити налив ліквідності, яка непотрібна... Зворотнє рєпо в Штатах показник...
Якщо щось піде не так, ЦБ-шки нам розкажуть, що таргет піднят до 3-4 % і це ОК...
Через сучасні проблеми освіти більшість скажє що це благо і восхвалять світову владу...
flyman написав:по долару "тимчасова інфляція" від постковідного шоку. за рік, 3,5% в доларі США буде, а з наступного знову переживання, аби не дефлєц. свідкам міцної гривні дивитися в торгівельний та платіжний баланс та в закрома НБУ, а там все чудеса і еквілібріум бродить.
А не думаю, шо інфлец буде тимчасовим...
ЦБ-шки навіть не роздумують зупинити налив ліквідності, яка непотрібна... Зворотнє рєпо в Штатах показник...
Якщо щось піде не так, ЦБ-шки нам розкажуть, що таргет піднят до 3-4 % і це ОК...
Через сучасні проблеми освіти більшість скажє що це благо і восхвалять світову владу...
Ми ще вірус не перемогли. Ще потрібно готуватись до індійського штаму (дельти). Інерційність процесу доволі велика. Згадайте початки поширення вірусу. Тому "не кажіть Гоп поки не перескочите". Осінь буде весела... Ф. 27,05-27,20