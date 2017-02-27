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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7914791579167917
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:28

  ruvex написав:
  холява написав:Всем Добрый День !
Всех с Днем Конституции Украины !
Все равно я дождусь , что у нас все будет хорошо .

Начинать работу необходимо прямо с первой. В статье третьей не паханное поле по практическому неисполнению и дальше по порядку. Для освежения памяти перечитал, задумался над пословицей "Обещанного 3 года ждут" и соблюдении сроков. С правом на труд за границей у нас как раз все в порядке, но этого не нашел в законе. Остался в замешательстве. Здоровья Вам.


Добрый Вечер Уважаемый "ruvex"!
Не смею Вам что то советовать , но попробуйте начать завтрашнее утро словами
"Я в этом мире ", я ЖИВ и Здоров , .
Пройтись пару км . и Улыбнутся вспоминая вчерашний футбол от Хорватии или Швейцарии .
Всем Здоровья и Крепких Снов во время спокойной ночи .
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запорожье район малого рынка 27.17-27.27
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:07

  холява написав:Добрый Вечер Уважаемый "ruvex"!
Не смею Вам что то советовать , но попробуйте начать завтрашнее утро словами
"Я в этом мире ", я ЖИВ и Здоров , .
Пройтись пару км . и Улыбнутся вспоминая вчерашний футбол от Хорватии или Швейцарии .
Всем Здоровья и Крепких Снов во время спокойной ночи .

Добрый!
Я про фундаментальное, а Вы про сентиментальное.
Когда в этом живешь каждый день, то не перестаешь улыбаться, главное держать баланс здравости на лезвии этого ножа.
Взаимно.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:40

  flyman написав:по долару "тимчасова інфляція" від постковідного шоку.
за рік, 3,5% в доларі США буде, а з наступного знову переживання, аби не дефлєц.
свідкам міцної гривні дивитися в торгівельний та платіжний баланс та в закрома НБУ, а там все чудеса і еквілібріум бродить.

А не думаю, шо інфлец буде тимчасовим...

ЦБ-шки навіть не роздумують зупинити налив ліквідності, яка непотрібна... Зворотнє рєпо в Штатах показник...

Якщо щось піде не так, ЦБ-шки нам розкажуть, що таргет піднят до 3-4 % і це ОК...

Через сучасні проблеми освіти більшість скажє що це благо і восхвалять світову владу...
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:11

27.12-27.15/27.19-27.23
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:13

  change_pm написав:
  flyman написав:по долару "тимчасова інфляція" від постковідного шоку.
за рік, 3,5% в доларі США буде, а з наступного знову переживання, аби не дефлєц.
свідкам міцної гривні дивитися в торгівельний та платіжний баланс та в закрома НБУ, а там все чудеса і еквілібріум бродить.

А не думаю, шо інфлец буде тимчасовим...

ЦБ-шки навіть не роздумують зупинити налив ліквідності, яка непотрібна... Зворотнє рєпо в Штатах показник...

Якщо щось піде не так, ЦБ-шки нам розкажуть, що таргет піднят до 3-4 % і це ОК...

Через сучасні проблеми освіти більшість скажє що це благо і восхвалять світову владу...

Ми ще вірус не перемогли. Ще потрібно готуватись до індійського штаму (дельти). Інерційність процесу доволі велика. Згадайте початки поширення вірусу. Тому "не кажіть Гоп поки не перескочите".
Осінь буде весела...
Ф. 27,05-27,20
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:35

  Striker написав:Продал только что евро по 32.62.
На долларе получилось 29 коп, на евро 9 коп. Теперь ожидаю движение в обратную сторону.

Теперь с осторожностью жду момента для откупа.

НБУ час назад уже вышел с покупкой по 27,17.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:54

І по темі...

Питання до всіх!!!
А чи вступили ви в цей клуб?
Тут пропонують 20% і вище у валюті!

Я, наприклад, наважився зареєструватись на їхній безкоштовний вебінар/майстер-клас))
Але поділюсь враженням, після ваших коментарів, що-до цього клубу :D

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Думаєм!
Дієм!
Багатієм!
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:57

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення

p.s. НБУ купил 20 млн долларов по 27,17.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Ми ще вірус не перемогли. Ще потрібно готуватись до індійського штаму (дельти

Давайте новий вірус - старий поламався! :mrgreen:
Бо, ще фармацевтичні компанії і інші - хочуть заробити надприбутки :lol:

І по курсу - готуємось цього тижня до пробиття 27 - по другому разі :lol: 🐒🐒🐒
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