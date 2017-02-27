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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:47
orest написав:
Можна цитату де я писав про 24 цього року?
П.С. В Коломиї вчора і сьогодні вікна світили 26,9-27,40 ні біля однієї обмінки не бачив жодної людини. У Львові обмінки на вїзді зараз світять 27-27,25 (фактично 27,1-27,2 без проблем)
Одеса, Аркадія
26,80-27,17
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:56
холява написав:
Всем Добрый День !
Всех с Днем Конституции Украины !
Все равно я дождусь , что у нас все будет хорошо .
Начинать работу необходимо прямо с первой. В статье третьей не паханное поле по практическому неисполнению и дальше по порядку. Для освежения памяти перечитал, задумался над пословицей "Обещанного 3 года ждут" и соблюдении сроков. С правом на труд за границей у нас как раз все в порядке, но этого не нашел в законе. Конституционному процессу в Украине – более 300 лет. Остался в замешательстве.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 21:28
ruvex написав: холява написав:
Всем Добрый День !
Всех с Днем Конституции Украины !
Все равно я дождусь , что у нас все будет хорошо .
Начинать работу необходимо прямо с первой. В статье третьей не паханное поле по практическому неисполнению и дальше по порядку. Для освежения памяти перечитал, задумался над пословицей "Обещанного 3 года ждут" и соблюдении сроков. С правом на труд за границей у нас как раз все в порядке, но этого не нашел в законе. Остался в замешательстве. Здоровья Вам.
Добрый Вечер Уважаемый "ruvex"!
Не смею Вам что то советовать , но попробуйте начать завтрашнее утро словами
"Я в этом мире ", я ЖИВ и Здоров , .
Пройтись пару км . и Улыбнутся вспоминая вчерашний футбол от Хорватии или Швейцарии .
Всем Здоровья и Крепких Снов во время спокойной ночи .
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Додано: Пон 28 чер, 2021 21:58
Запорожье район малого рынка 27.17-27.27
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Додано: Пон 28 чер, 2021 22:07
холява написав:
Добрый Вечер Уважаемый "ruvex"!
Не смею Вам что то советовать , но попробуйте начать завтрашнее утро словами
"Я в этом мире ", я ЖИВ и Здоров , .
Пройтись пару км . и Улыбнутся вспоминая вчерашний футбол от Хорватии или Швейцарии .
Всем Здоровья и Крепких Снов во время спокойной ночи .
Добрый!
Я про фундаментальное, а Вы про сентиментальное.
Когда в этом живешь каждый день, то не перестаешь улыбаться, главное держать баланс здравости на лезвии этого ножа.
Взаимно.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 09:40
flyman написав:по долару "тимчасова інфляція" від постковідного шоку.
за рік, 3,5% в доларі США буде, а з наступного знову переживання, аби не дефлєц.
свідкам міцної гривні дивитися в торгівельний та платіжний баланс та в закрома НБУ, а там все чудеса і еквілібріум бродить.
А не думаю, шо інфлец буде тимчасовим...
ЦБ-шки навіть не роздумують зупинити налив ліквідності, яка непотрібна... Зворотнє рєпо в Штатах показник...
Якщо щось піде не так, ЦБ-шки нам розкажуть, що таргет піднят до 3-4 % і це ОК...
Через сучасні проблеми освіти більшість скажє що це благо і восхвалять світову владу...
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Додано: Вів 29 чер, 2021 10:11
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Додано: Вів 29 чер, 2021 10:13
change_pm написав: flyman написав:по долару "тимчасова інфляція" від постковідного шоку.
за рік, 3,5% в доларі США буде, а з наступного знову переживання, аби не дефлєц.
свідкам міцної гривні дивитися в торгівельний та платіжний баланс та в закрома НБУ, а там все чудеса і еквілібріум бродить.
А не думаю, шо інфлец буде тимчасовим...
ЦБ-шки навіть не роздумують зупинити налив ліквідності, яка непотрібна... Зворотнє рєпо в Штатах показник...
Якщо щось піде не так, ЦБ-шки нам розкажуть, що таргет піднят до 3-4 % і це ОК...
Через сучасні проблеми освіти більшість скажє що це благо і восхвалять світову владу...
Ми ще вірус не перемогли. Ще потрібно готуватись до індійського штаму (дельти). Інерційність процесу доволі велика. Згадайте початки поширення вірусу. Тому "не кажіть Гоп поки не перескочите".
Осінь буде весела...
Ф. 27,05-27,20
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Додано: Вів 29 чер, 2021 10:35
Striker написав:
Продал только что евро по 32.62.
На долларе получилось 29 коп, на евро 9 коп. Теперь ожидаю движение в обратную сторону.
Теперь с осторожностью жду момента для откупа.
НБУ час назад уже вышел с покупкой по 27,17.
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