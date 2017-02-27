Додано: Вів 29 чер, 2021 11:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

29.06.2021..................27,1787

Доллар потерял 22 копейки. Давно такой динамики не было.



МКГ*............6.9882............7.0666...........+1.12%



Открылись на 8 копеек ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво двинулись вниз и опустились на 8 копеек, после чего вмешался регулятор, остановив падение. Новых вестей с поле не поступало, но очень похоже на то, что купив первую порцию, регулятор переставился на копейку ниже. Котироки достаточно быстро его догнали. Кроме остановки падения, вмешательство НБУ способствовало еще и началу торговли, до этого падали без оборотов.

В мире доллар, начавший было падать в пятницу вечером, очень быстро восстановил позиции и с этого времени плавно растет. С утра рост немного ускорился.

Справочный курс встретили котировками 27.1600 - 27.1800, что на 17 копеек ниже закрытия пятницы.



Как мы знаем из недельной статистики интервенций, НБУ в пятницу выкупил на МБ 128 млн. Данные в анализе ликвидности с этой цифрой не сходятся. Туда могло попасть что-то прочее, но вырисовывается еще одна версия. Похоже, что в пятницу я ошибся, записав излишек продаж на вторник. Не вошедшие к пятнице в анализ ликвидности покупки, похоже, были осуществлены в четверг после 15-30 в режиме том. В этом случае разбивка интервенций по дням может выглядеть так:

- вторник - продажа - 1.8;

- среда - 0;

- четверг - продажа - 77.7;

- пятница - покупка - 128.

Так цифры тоже сходятся не точно, но получается значительно ближе.



Остатки на коррсчетах уменьшились. Уходила ликвидность в суточные сертификаты и в казначейство. Поступала из НБУ в процессе интервенции и в небольшом объеме с тендерных сертификатов. Остальные факторы играли по мелочи.



В четверг объем МБ вырос с 538.9 до 544.9 млн. Чистое предложение составило около 467 млн. Клиентский спрос вырос и увеличил отрыв от почти не изменившегося предложения.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.