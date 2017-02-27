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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7914791579167917>
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І по курсу - готуємось цього тижня до пробиття 27 - по другому разі :lol: 🐒🐒🐒
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.06.2021..................27,1787
Доллар потерял 22 копейки. Давно такой динамики не было.

МКГ*............6.9882............7.0666...........+1.12%

Открылись на 8 копеек ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво двинулись вниз и опустились на 8 копеек, после чего вмешался регулятор, остановив падение. Новых вестей с поле не поступало, но очень похоже на то, что купив первую порцию, регулятор переставился на копейку ниже. Котироки достаточно быстро его догнали. Кроме остановки падения, вмешательство НБУ способствовало еще и началу торговли, до этого падали без оборотов.
В мире доллар, начавший было падать в пятницу вечером, очень быстро восстановил позиции и с этого времени плавно растет. С утра рост немного ускорился.
Справочный курс встретили котировками 27.1600 - 27.1800, что на 17 копеек ниже закрытия пятницы.

Как мы знаем из недельной статистики интервенций, НБУ в пятницу выкупил на МБ 128 млн. Данные в анализе ликвидности с этой цифрой не сходятся. Туда могло попасть что-то прочее, но вырисовывается еще одна версия. Похоже, что в пятницу я ошибся, записав излишек продаж на вторник. Не вошедшие к пятнице в анализ ликвидности покупки, похоже, были осуществлены в четверг после 15-30 в режиме том. В этом случае разбивка интервенций по дням может выглядеть так:
- вторник - продажа - 1.8;
- среда - 0;
- четверг - продажа - 77.7;
- пятница - покупка - 128.
Так цифры тоже сходятся не точно, но получается значительно ближе.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Уходила ликвидность в суточные сертификаты и в казначейство. Поступала из НБУ в процессе интервенции и в небольшом объеме с тендерных сертификатов. Остальные факторы играли по мелочи.

В четверг объем МБ вырос с 538.9 до 544.9 млн. Чистое предложение составило около 467 млн. Клиентский спрос вырос и увеличил отрыв от почти не изменившегося предложения.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:46

Обменки в Харькове раскорячились 27,10 - 27,25.
Укргаз онлайн раскоррячился 27,10 - 27,40 (!)
Все страхуются спредом.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:58

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:59

  Realist написав:Ми ще вірус не перемогли. Ще потрібно готуватись до індійського штаму (дельти). Інерційність процесу доволі велика. Згадайте початки поширення вірусу. Тому "не кажіть Гоп поки не перескочите".
Осінь буде весела...
Ф. 27,05-27,20

Ха, а хто сказав, що ви його поборете? Років 5-ть боротьби точна буде, виживуть не усі :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:01

  clash написав:Shaman обычный украинский банк :lol:

Райффайзен Банк Аваль не просто звичайний український банк, окрім того, що він є одним із найефективніших і найнадійніших український банків. Це єдиний банк, який реально торгується на УБ і який щорічно з 2016 сплачує дивіденди. Ті, хто купив акції Авалю навесні 2016 року, змогли разів у 10 і більше наростити вартість свого капіталу (із враховуванням дивідендів).
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:58

  Striker написав:
  Striker написав:Продал только что евро по 32.62.
На долларе получилось 29 коп, на евро 9 коп. Теперь ожидаю движение в обратную сторону.

Теперь с осторожностью жду момента для откупа.

НБУ час назад уже вышел с покупкой по 27,17.


должны притормозить с опусканием "в теплые долины" (ДС)

слишком резко туда-сюда не должно,

задержимся на неделю-две в боковике
27,00/10-27,15/20 вполне приличные курсы (для лета)

завтра на продажу 27,17 как минимум будет, если не 27,15


если резко продолжим сползать на юх, значит кто-то не полностью откупился
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 29 чер, 2021 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:10

  kluychkooleg написав:Обменки в Харькове раскорячились 27,10 - 27,25.
Укргаз онлайн раскоррячился 27,10 - 27,40 (!)
Все страхуются спредом.


Банки не играют на свои, от того и спред...
за вдув быстрее накажут, чем за профит похвалят


для ориентира беру:

1.Дневной График МБ
2.Минальный курс продаж в банках (ТАС 27,20)
3.Максимальный курс приема в банках(Ощад 27,18)
4.Оптовые обменки, типа Кити 27,13/27,20
5. 7км в наши дни вьетнамцы как правило следят за пунктом 4
т.е. и у них курсы +/- 1-2коп

итоговый выход: плавно на юх, возможно боковик на пару дней/неделю
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:14

  Філ написав:
  clash написав:Shaman обычный украинский банк :lol:

Райффайзен Банк Аваль не просто звичайний український банк, окрім того, що він є одним із найефективніших і найнадійніших український банків. Це єдиний банк, який реально торгується на УБ і який щорічно з 2016 сплачує дивіденди. Ті, хто купив акції Авалю навесні 2016 року, змогли разів у 10 і більше наростити вартість свого капіталу (із враховуванням дивідендів).


це просто говнобанк
та *ер с ним, туда ему и дорога

входит в 5ку говнобанков-Приват, Райфайзен, Сбер, Укрсиб, ОТП :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:19

  prodigy написав:
завтра на продажу 27,17 как минимум будет, если не 27,15
[/b]

В Киеве уже есть 27,15 на продажу, а по 27,17 - вагоны.
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