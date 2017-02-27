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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7914791579167917
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:20

  prodigy написав:2.Минальный курс продаж в банках (ТАС 27,20)


От жеж ... нехорошие люди, онлайн у них 27,10 - 27,25
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:30

  Искатель написав:
  prodigy написав:
завтра на продажу 27,17 как минимум будет, если не 27,15
[/b]

В Киеве уже есть 27,15 на продажу, а по 27,17 - вагоны.


у нас вчера было 27,17 (если проехаться по центру города уверен, что и у нас найдется 27,15)

я имел в виду в банках (типа Пивденного, ТАС)

в Киеве вижу у Кити 27/14/27,18
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:31

  kluychkooleg написав:
  prodigy написав:2.Минальный курс продаж в банках (ТАС 27,20)


От жеж ... нехорошие люди, онлайн у них 27,10 - 27,25



зачекай 2-3 дні
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:32

  prodigy написав:
  Искатель написав:
  prodigy написав:
завтра на продажу 27,17 как минимум будет, если не 27,15
[/b]

В Киеве уже есть 27,15 на продажу, а по 27,17 - вагоны.


у нас вчера было 27,17 (если проехаться по центру города уверен, что и у нас найдется 27,15)

я имел в виду в банках (типа Пивденного, ТАС)

в Киеве вижу у Кити 27/14/27,18


А можно ссылку на Кити, а то у меня старая, не рабочая?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:41

[quote="5252461:kluychkooleg"]
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Помните я вам говорил год назад, что газ будет по 400 баксов ? Так вот газ уже по 400 баксов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:53

  Zebra написав:Помните я вам говорил год назад, что газ будет по 400 баксов ? Так вот газ уже по 400 баксов.


bite avec lui

треба меньше споживати
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:55

  prodigy написав:


Спасибо! Альфа поставила 27,10 - 27,20 онлайн.
А ТАС ставит онлайн часто вровень с оптами.
Пока там 27,25 и у них столько же.
А вот покупать в кассе в Харькове у них опасаюсь, уже пару раз возвращать пришлось (хорошо, что брали назад), не принимали в Укргазе - светятся.
Спрашивал в кассе ТАС - почему у вас при выдаче нельзя посмотреть в УФ?
Пожимают плечами - типа это еще лучшие.
Похоже Киев перевел их на работу с приноса, а новые не везет уже месяца три.
Надеюсь, осенью ситуация изменится. Раньше такого не было.
kluychkooleg
 
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