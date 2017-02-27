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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:20
prodigy написав:
2.Минальный курс продаж в банках (ТАС 27,20
)
От жеж ... нехорошие люди, онлайн у них 27,10 - 27,25
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kluychkooleg
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:30
Искатель написав: prodigy написав:
завтра на продажу 27,17 как минимум будет, если не 27,15
[/b]
В Киеве уже есть 27,15 на продажу, а по 27,17 - вагоны.
у нас вчера было 27,17 (если проехаться по центру города уверен, что и у нас найдется 27,15)
я имел в виду в банках (типа Пивденного, ТАС)
в Киеве вижу у Кити 27/14/27,18
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prodigy
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:31
kluychkooleg написав: prodigy написав:
2.Минальный курс продаж в банках (ТАС 27,20
)
От жеж ... нехорошие люди, онлайн у них 27,10 - 27,25
зачекай 2-3 дні
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:32
prodigy написав: Искатель написав: prodigy написав:
завтра на продажу 27,17 как минимум будет, если не 27,15
[/b]
В Киеве уже есть 27,15 на продажу, а по 27,17 - вагоны.
у нас вчера было 27,17 (если проехаться по центру города уверен, что и у нас найдется 27,15)
я имел в виду в банках (типа Пивденного, ТАС)
в Киеве вижу у Кити 27/14/27,18
А можно ссылку на Кити, а то у меня старая, не рабочая?
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kluychkooleg
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:41
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:50
Помните я вам говорил год назад, что газ будет по 400 баксов ? Так вот газ уже по 400 баксов.
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Zebra
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:53
Zebra написав:
Помните я вам говорил год назад, что газ будет по 400 баксов ? Так вот газ уже по 400 баксов.
bite avec lui
треба меньше споживати
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prodigy
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:55
prodigy написав:
Спасибо! Альфа поставила 27,10 - 27,20 онлайн.
А ТАС ставит онлайн часто вровень с оптами.
Пока там 27,25 и у них столько же.
А вот покупать в кассе в Харькове у них опасаюсь, уже пару раз возвращать пришлось (хорошо, что брали назад), не принимали в Укргазе - светятся.
Спрашивал в кассе ТАС - почему у вас при выдаче нельзя посмотреть в УФ?
Пожимают плечами - типа это еще лучшие.
Похоже Киев перевел их на работу с приноса, а новые не везет уже месяца три.
Надеюсь, осенью ситуация изменится. Раньше такого не было.
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kluychkooleg
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