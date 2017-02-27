Спасибо! Альфа поставила 27,10 - 27,20 онлайн. А ТАС ставит онлайн часто вровень с оптами. Пока там 27,25 и у них столько же. А вот покупать в кассе в Харькове у них опасаюсь, уже пару раз возвращать пришлось (хорошо, что брали назад), не принимали в Укргазе - светятся. Спрашивал в кассе ТАС - почему у вас при выдаче нельзя посмотреть в УФ? Пожимают плечами - типа это еще лучшие. Похоже Киев перевел их на работу с приноса, а новые не везет уже месяца три. Надеюсь, осенью ситуация изменится. Раньше такого не было.
Спасибо! Альфа поставила 27,10 - 27,20 онлайн. А ТАС ставит онлайн часто вровень с оптами. Пока там 27,25 и у них столько же. А вот покупать в кассе в Харькове у них опасаюсь, уже пару раз возвращать пришлось (хорошо, что брали назад), не принимали в Укргазе - светятся. Спрашивал в кассе ТАС - почему у вас при выдаче нельзя посмотреть в УФ? Пожимают плечами - типа это еще лучшие. Похоже Киев перевел их на работу с приноса, а новые не везет уже месяца три. Надеюсь, осенью ситуация изменится. Раньше такого не было.
к сожалению, такое сейчас не редкость...лампа стоит 400грн, никто не имеет право запретить вам проверить купюры своей лампой в отделении (весит до 1кг)