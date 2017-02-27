Додано: Вів 29 чер, 2021 14:59

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................29.06.2021...........30.06.2021

дата розрахунку...............25.06.2021............29.06.2021

Євро..................................32,7401.................32,3018... +1.34%

Долар США.......................27,3964.................27,1763...+0.8%

После полудня курс практически не изменился.

Открылись на 8 копеек ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво двинулись вниз и опустились на 8 копеек, после чего вмешался регулятор, остановив падение. Новых вестей с поле не поступало, но очень похоже на то, что купив первую порцию, регулятор переставился на копейку ниже. Котировки достаточно быстро его догнали. Кроме остановки падения, вмешательство НБУ способствовало еще и началу торговли, до этого падали без оборотов.

В мире доллар, начавший было падать в пятницу вечером, очень быстро восстановил позиции и с этого времени плавно растет. С утра рост немного ускорился.

Справочный курс встретили котировками 27.1600 - 27.1800, что на 17 копеек ниже закрытия пятницы.

Позже оказалось, что одной интервенции хватило. Достаточно было запустить торговлю, после чего рынок уравновесился самостоятельно. "Вести с полей" сообщали о весьма приличных оборотах. После полудня даже начался небольшой рост, до обеда выросли на 2 копейки. После обеда снова стали снижаться и минут за 40 опустились на 3 копейки. Это все-таки заставило НБУ выйти с повторной интервенцией.

Индекс доллара продолжает рост.

Официальный курс встретили котировками 27.1500 - 27.1700. За день упали на 10 копеек относительно закрытия и на 18 копеек относительно закрытия пятницы. Эта динамика особо впечатляет на фоне укрепления доллара в мире. Я понимаю, что у меня информации значительно меньше, чем у НБУ, но не могу избавиться от ощущения, что с первой интервенцией он сегодня сильно опоздал. Впрочем, мы еще не достигли уровня, с которого стартовал непонятный рост.



Этот день в истории:

2020 - 26.6922 (-1) +48

2019 - 26.1779 (+1) +100



2018 - 26.3275 (+14)

2017 - 26.0990 (+1)



Кредиты рефинансирования, выданные в пятницу на срок до 84 дней:

АТ "АБ "РАДАБАНК" 200 000,0

АТ "АКБ "КОНКОРД" 170 000,0

АТ "БТА Банк" 30 000,0

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 300 000,0

АТ "БАНК АВАНГАРД" 50 000,0

Общая сумма выданных кредитов - 750 млн, при этом одновременно были погашены кредиты на сумму 500 млн.