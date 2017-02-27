НБУ опять откупает, теперь по 27,15.
Вроде сильно вниз не шли, хочет на этом уровне зафиксироваться?
В миру доллар растет, Евро провалилось под 1,19.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:39
НБУ опять откупает, теперь по 27,15.
Вроде сильно вниз не шли, хочет на этом уровне зафиксироваться?
В миру доллар растет, Евро провалилось под 1,19.
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:48
евро никуда не провалилось...евро будет болтаться +/-50 пипсов
как говорится -ни себе ни людям (забудьте про евро пока оно не упадет
ниже 1,15 вот вам мой совет)
у нас картина маслом, если вы в гривне-сидите на заборе и наблюдайте,
вы жарьте- а рыба будет(с)
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:59
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.06.2021...........30.06.2021
дата розрахунку...............25.06.2021............29.06.2021
Євро..................................32,7401.................32,3018...+1.34%
Долар США.......................27,3964.................27,1763...+0.8%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 8 копеек ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво двинулись вниз и опустились на 8 копеек, после чего вмешался регулятор, остановив падение. Новых вестей с поле не поступало, но очень похоже на то, что купив первую порцию, регулятор переставился на копейку ниже. Котировки достаточно быстро его догнали. Кроме остановки падения, вмешательство НБУ способствовало еще и началу торговли, до этого падали без оборотов.
В мире доллар, начавший было падать в пятницу вечером, очень быстро восстановил позиции и с этого времени плавно растет. С утра рост немного ускорился.
Справочный курс встретили котировками 27.1600 - 27.1800, что на 17 копеек ниже закрытия пятницы.
Позже оказалось, что одной интервенции хватило. Достаточно было запустить торговлю, после чего рынок уравновесился самостоятельно. "Вести с полей" сообщали о весьма приличных оборотах. После полудня даже начался небольшой рост, до обеда выросли на 2 копейки. После обеда снова стали снижаться и минут за 40 опустились на 3 копейки. Это все-таки заставило НБУ выйти с повторной интервенцией.
Индекс доллара продолжает рост.
Официальный курс встретили котировками 27.1500 - 27.1700. За день упали на 10 копеек относительно закрытия и на 18 копеек относительно закрытия пятницы. Эта динамика особо впечатляет на фоне укрепления доллара в мире. Я понимаю, что у меня информации значительно меньше, чем у НБУ, но не могу избавиться от ощущения, что с первой интервенцией он сегодня сильно опоздал. Впрочем, мы еще не достигли уровня, с которого стартовал непонятный рост.
Этот день в истории:
2020 - 26.6922 (-1) +48
2019 - 26.1779 (+1) +100
2018 - 26.3275 (+14)
2017 - 26.0990 (+1)
Кредиты рефинансирования, выданные в пятницу на срок до 84 дней:
АТ "АБ "РАДАБАНК" 200 000,0
АТ "АКБ "КОНКОРД" 170 000,0
АТ "БТА Банк" 30 000,0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 300 000,0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 50 000,0
Общая сумма выданных кредитов - 750 млн, при этом одновременно были погашены кредиты на сумму 500 млн.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 29 чер, 2021 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:01
Сумніваюсь, у 2008 ситуація зовсім інша була. Тоді було перевиробництво, криза напрошувалася. Зараз же дефіцит товарів, а падлота центральнобанківська друкує, наче очманіли. Прогнозую високу інфляцію
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:10
Если бы не вмешательство НБУ, минимум был бы где-то 7-10 июля.
Но с вмешательством НБУ - хз.
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:30
кредит агриколь
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:37
Второй раз интересуюсь. В первый никто не ответил. Что по ссылке рисуют после завершения Межбанка в 16-00? Где реально происходят эти котировки? И это котировки на завтра или как? Может, кто в курсе.
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|