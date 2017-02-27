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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7916791779187919>
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:39

НБУ опять откупает, теперь по 27,15.
Вроде сильно вниз не шли, хочет на этом уровне зафиксироваться?
В миру доллар растет, Евро провалилось под 1,19.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:48

  kluychkooleg написав:НБУ опять откупает, теперь по 27,15.
Вроде сильно вниз не шли, хочет на этом уровне зафиксироваться?
В миру доллар растет, Евро провалилось под 1,19.


евро никуда не провалилось...евро будет болтаться +/-50 пипсов

как говорится -ни себе ни людям (забудьте про евро пока оно не упадет
ниже 1,15 вот вам мой совет)

у нас картина маслом, если вы в гривне-сидите на заборе и наблюдайте,

вы жарьте- а рыба будет(с)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.06.2021...........30.06.2021
дата розрахунку...............25.06.2021............29.06.2021
Євро..................................32,7401.................32,3018...+1.34%
Долар США.......................27,3964.................27,1763...+0.8%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 8 копеек ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво двинулись вниз и опустились на 8 копеек, после чего вмешался регулятор, остановив падение. Новых вестей с поле не поступало, но очень похоже на то, что купив первую порцию, регулятор переставился на копейку ниже. Котировки достаточно быстро его догнали. Кроме остановки падения, вмешательство НБУ способствовало еще и началу торговли, до этого падали без оборотов.
В мире доллар, начавший было падать в пятницу вечером, очень быстро восстановил позиции и с этого времени плавно растет. С утра рост немного ускорился.
Справочный курс встретили котировками 27.1600 - 27.1800, что на 17 копеек ниже закрытия пятницы.
Позже оказалось, что одной интервенции хватило. Достаточно было запустить торговлю, после чего рынок уравновесился самостоятельно. "Вести с полей" сообщали о весьма приличных оборотах. После полудня даже начался небольшой рост, до обеда выросли на 2 копейки. После обеда снова стали снижаться и минут за 40 опустились на 3 копейки. Это все-таки заставило НБУ выйти с повторной интервенцией.
Индекс доллара продолжает рост.
Официальный курс встретили котировками 27.1500 - 27.1700. За день упали на 10 копеек относительно закрытия и на 18 копеек относительно закрытия пятницы. Эта динамика особо впечатляет на фоне укрепления доллара в мире. Я понимаю, что у меня информации значительно меньше, чем у НБУ, но не могу избавиться от ощущения, что с первой интервенцией он сегодня сильно опоздал. Впрочем, мы еще не достигли уровня, с которого стартовал непонятный рост.

Этот день в истории:
2020 - 26.6922 (-1) +48
2019 - 26.1779 (+1) +100

2018 - 26.3275 (+14)
2017 - 26.0990 (+1)

Кредиты рефинансирования, выданные в пятницу на срок до 84 дней:
АТ "АБ "РАДАБАНК" 200 000,0
АТ "АКБ "КОНКОРД" 170 000,0
АТ "БТА Банк" 30 000,0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 300 000,0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 50 000,0
Общая сумма выданных кредитов - 750 млн, при этом одновременно были погашены кредиты на сумму 500 млн.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 29 чер, 2021 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:01

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Помните я вам говорил год назад, что газ будет по 400 баксов ? Так вот газ уже по 400 баксов.

Значит, кризис не за горами. Помнится, самое большое газодр..чево у коцабов было в 2008-м году, когда тоже было по 400 и все кричали, что будет 1000.


Сумніваюсь, у 2008 ситуація зовсім інша була. Тоді було перевиробництво, криза напрошувалася. Зараз же дефіцит товарів, а падлота центральнобанківська друкує, наче очманіли. Прогнозую високу інфляцію
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:10

Если бы не вмешательство НБУ, минимум был бы где-то 7-10 июля.
Но с вмешательством НБУ - хз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:30

  sergia написав:
  kluychkooleg написав:
  yama написав:три любых оплаты картой в месяц или 20 грн\мес абонплата или остаток 3000 грн\мес , пейпаса нету, это напрягает, пей пас дают при условии какого то дикого количества оплат в месяц 10 или 15. Валютный текущий счет бесплатно , снятие тоже так было около года назад


вот, теперь понимаю, что меня отвратило. 20 грн - не деньги, но вот эти все запутанные условия... Люблю, когда все просто.

о каком банке хоть речь идет?

кредит агриколь
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:37

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

Второй раз интересуюсь. В первый никто не ответил. Что по ссылке рисуют после завершения Межбанка в 16-00? Где реально происходят эти котировки? И это котировки на завтра или как? Может, кто в курсе.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:47

  kmm3 написав:
  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Помните я вам говорил год назад, что газ будет по 400 баксов ? Так вот газ уже по 400 баксов.

Значит, кризис не за горами. Помнится, самое большое газодр..чево у коцабов было в 2008-м году, когда тоже было по 400 и все кричали, что будет 1000.


Сумніваюсь, у 2008 ситуація зовсім інша була. Тоді було перевиробництво, криза напрошувалася. Зараз же дефіцит товарів, а падлота центральнобанківська друкує, наче очманіли. Прогнозую високу інфляцію


Опоздали с прогнозом на полгода - инфляция уже высокая (в мае 5% y-o-y в США). Это не значит, что в июне-июле она не может быть еще выше, но сейчас необходимо тревожиться уже о другом - о последствиях борьбы с ней. Осенью ФРС вынужден будет уменьшить предложение доллара, что скорректирует (а то и обвалит) спекулятивно надутые активы. Одновременно с этим вырастет и стоимость капитала для всех, кто не эмитирует СКВ...

Прогнозы о прошедших и происходящих событиях практической ценности не несут
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 29 чер, 2021 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:05

  kluychkooleg написав:НБУ опять откупает, теперь по 27,15.
Вроде сильно вниз не шли, хочет на этом уровне зафиксироваться?
В миру доллар растет, Евро провалилось под 1,19.

чё-то с трудом вериться что завтра будет дешевле 27,2)
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Второй раз интересуюсь. В первый никто не ответил. Что по ссылке рисуют после завершения Межбанка в 16-00? Где реально происходят эти котировки? И это котировки на завтра или как? Может, кто в курсе.

1. Я не знаю, откуда берет котировки инвестинг. Торговля проходит на нескольких площадках.
2. Межбанк не завершается в 16.00. Открытие и закрытие МБ стали условными после перехода на международные площадки и отмены обязательной регистрации сделок. Теоретически, сделки можно проводить круглосуточно. На практике подавляющее большинство из них происходят во время рабочего дня банков. Сайты, отслеживающие котировки, делают это в разном диапазоне времени, одни с 10 до 17, другие с 9 до 16. Это времена из прошлых режимов работы МБ.
Наиболее полным было бы отслеживание с 9 до 18 или даже круглосуточно, но особой потребности перестраивать нет, поскольку активная торговля обычно проходит с 10 до 16.
Сибарит
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