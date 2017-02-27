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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7916791779187919
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:25

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 червня 2021 року до державного бюджету залучено 2.532 млрд грн (за курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.06.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:40

Подвійний обсяг валюти та дефіцитна для аукціону гривня



Вітаюсь совсіма.


За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 червня 2021 року, до державного бюджету залучено 2 532 459 154,09 грн.

Подвійний обсяг валюти на міжбанку, та слабенький аукціон, ось доляр і не купували! Гривні не достатньо. НБУ трохи дісталося тої валюти :!:

Завтра виплати по ОВДП 5 041 647 057 грн.
До того ж сьогодні ще ПДВ налили на 4 372,97 млн.грн.

Того надлишку валюти на міжбанку на наступну добу вже не очікую... :idea:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 29 чер, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:52

  zРадио написав:Опоздали с прогнозом на полгода - инфляция уже высокая (в мае 5% y-o-y в США). Это не значит, что в июне-июле она не может быть еще выше, но сейчас необходимо тревожиться уже о другом - о последствиях борьбы с ней. Осенью ФРС вынужден будет уменьшить предложение доллара, что скорректирует (а то и обвалит) спекулятивно надутые активы.


зачем им уменьшать и так все хорошо идет, наоборот будут разгонять еще больше :)

Но на курс гривны это врядли повлияет, т.к. у нас похоже тоже станок на полную врубили. Так что по курсу можно ожидать стабильный боковик.
Цитрин
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