zРадио написав:Опоздали с прогнозом на полгода - инфляция уже высокая (в мае 5% y-o-y в США). Это не значит, что в июне-июле она не может быть еще выше, но сейчас необходимо тревожиться уже о другом - о последствиях борьбы с ней. Осенью ФРС вынужден будет уменьшить предложение доллара, что скорректирует (а то и обвалит) спекулятивно надутые активы.
зачем им уменьшать и так все хорошо идет, наоборот будут разгонять еще больше
Но на курс гривны это врядли повлияет, т.к. у нас похоже тоже станок на полную врубили. Так что по курсу можно ожидать стабильный боковик.
kluychkooleg написав:Второй раз интересуюсь. В первый никто не ответил. Что по ссылке рисуют после завершения Межбанка в 16-00? Где реально происходят эти котировки? И это котировки на завтра или как? Может, кто в курсе.
1. Я не знаю, откуда берет котировки инвестинг. Торговля проходит на нескольких площадках.
1. Поскольку 2 часа назад, в 17-30 по Киеву (10-30 по восточному) движение котировок останавливается, надо думать, что это все же отражение торгов нашего МБ (в какой-то из систем), а не "глобального Форекса" (хоть там и написано: Real-time FX), где торгуют гривней круглосуточно (и о котором, наск. я понимаю, никому из присутствующих неизвестно). Могу ошибаться.
zРадио написав:Опоздали с прогнозом на полгода - инфляция уже высокая (в мае 5% y-o-y в США). Это не значит, что в июне-июле она не может быть еще выше, но сейчас необходимо тревожиться уже о другом - о последствиях борьбы с ней. Осенью ФРС вынужден будет уменьшить предложение доллара, что скорректирует (а то и обвалит) спекулятивно надутые активы.
зачем им уменьшать и так все хорошо идет, наоборот будут разгонять еще больше
Но на курс гривны это врядли повлияет, т.к. у нас похоже тоже станок на полную врубили. Так что по курсу можно ожидать стабильный боковик.
Упрощенно говоря, при разгоне инфляции сначала происходит переоценка роста реального ВВП вследствие недооценки реальной инфляции, а позднее - с точностью до наоборот, выводя образовавшуюся погрешность в ноль. В ФРС это прекрасно понимают, работая над позитивным результатом 2021-го, чтобы не провоцировать затяжной кризис. В прошлом году - глубокое падение, в нынешнем - быстрое восстановление. С точки зрений управления деловыми и потребительскими ожиданиями все грамотно как по нотам. Но если не начать бороться с инфляцией, то в будущих периодах придется показать падение даже в условиях реального роста выпуска.
И это я прошелся только по методологическим нюансам. А у длительной эмиссии хватает и практических - например, уменьшение доли доллара в мировых резервах и рефляционный рост стоимости обслуживания госдолга. И как вишенка на тортике - увеличение внешнеторгового и бюджетного дефицита в пользу иностранных торговцев сырьем (ведь США - крупный в мире нетто-импортер)...
kluychkooleg написав:НБУ опять откупает, теперь по 27,15. Вроде сильно вниз не шли, хочет на этом уровне зафиксироваться? В миру доллар растет, Евро провалилось под 1,19.
чё-то с трудом вериться что завтра будет дешевле 27,2)
Та ото ж. Несмотря на падение доллара на МБ аж на 17 коп: - обменки не сдвинулись ни на копейку 27.10 - 27.25 по сравнению с субботой, ну разве что в понедельник было 27,15 - 27,30 - курсы в банках онлайн тоже не менялись весь день, ну или почти не менялись - после 16-00 на Инвестинге рост с 27,17 до 27,23 - нет нигде информации, стоял ли папа до конца с 27,15, но, судя по котировкам, да - есть информация о налитой гривне Вечером думал таки откупиться в Альфе (27,10 - 27,20), но попал уже на ночные курсы 27,05 - 27,25. У меня ощущение, что завтра будет, как минимум, корреция вверх.
kluychkooleg написав:НБУ опять откупает, теперь по 27,15. Вроде сильно вниз не шли, хочет на этом уровне зафиксироваться? В миру доллар растет, Евро провалилось под 1,19.
чё-то с трудом вериться что завтра будет дешевле 27,2)
Та ото ж. Несмотря на падение доллара на МБ аж на 17 коп: - обменки не сдвинулись ни на копейку 27.10 - 27.25 по сравнению с субботой, ну разве что в понедельник было 27,15 - 27,30 - курсы в банках онлайн тоже не менялись весь день, ну или почти не менялись - после 16-00 на Инвестинге рост с 27,17 до 27,23 - нет нигде информации, стоял ли папа до конца с 27,15, но, судя по котировкам, да - есть информация о налитой гривне Вечером думал таки откупиться в Альфе (27,10 - 27,20), но попал уже на ночные курсы 27,05 - 27,25. У меня ощущение, что завтра будет, как минимум, корреция вверх.
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) очікує нового розподілу спеціальних прав запозичення (SDR, СПЗ) на $650 млрд до вересня, повідомив представник Фонду Джеррі Райс (Gerry Rice).
"Сьогодні виконавча рада МВФ обговорила пропозицію про новий розподіл SDR на $650 млрд – найбільшого випуску в історії МВФ, спрямованого на те, щоб допомогти його членам, особливо найбільш вразливим, подолати кризу COVID-19. Обговорення в правлінні - ще один крок у процесі нового розподілу SDR, який, як ми очікуємо, буде завершений до кінця серпня", – цитує прес-служба Фонду Джеррі Райса.
Як повідомлялося, МВФ обговорює додаткову емісію SDR на $ 650 млрд для підтримки відновлення світової економіки. У разі затвердження емісії Україна може збільшити свої резерви на суму близько $2,7 млрд.