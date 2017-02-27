Додано: Вів 29 чер, 2021 18:49

Цитрин написав: zРадио написав: Опоздали с прогнозом на полгода - инфляция уже высокая (в мае 5% y-o-y в США). Это не значит, что в июне-июле она не может быть еще выше, но сейчас необходимо тревожиться уже о другом - о последствиях борьбы с ней. Осенью ФРС вынужден будет уменьшить предложение доллара, что скорректирует (а то и обвалит) спекулятивно надутые активы. Опоздали с прогнозом на полгода - инфляция уже высокая (в мае 5% y-o-y в США). Это не значит, что в июне-июле она не может быть еще выше, но сейчас необходимо тревожиться уже о другом - о последствиях борьбы с ней. Осенью ФРС вынужден будет уменьшить предложение доллара, что скорректирует (а то и обвалит) спекулятивно надутые активы.



зачем им уменьшать и так все хорошо идет, наоборот будут разгонять еще больше



Но на курс гривны это врядли повлияет, т.к. у нас похоже тоже станок на полную врубили. Так что по курсу можно ожидать стабильный боковик. зачем им уменьшать и так все хорошо идет, наоборот будут разгонять еще большеНо на курс гривны это врядли повлияет, т.к. у нас похоже тоже станок на полную врубили. Так что по курсу можно ожидать стабильный боковик.

Чем измеряется "все хорошо" - статистическим ростом экономики? Напомню, что номинальный ВВП превращается в реальный путем его деления на дефлятор, являющийся ценовым индексом потребительской корзины. Так вот до конечных товаров инфляция (CPI) в условиях роста доходит с временным лагом, показывая всегда меньшие значения, нежели индекс цен производителей (PPI):Упрощенно говоря, при разгоне инфляции сначала происходит переоценка роста реального ВВП вследствие недооценки реальной инфляции, а позднее - с точностью до наоборот, выводя образовавшуюся погрешность в ноль. В ФРС это прекрасно понимают, работая над позитивным результатом 2021-го, чтобы не провоцировать затяжной кризис. В прошлом году - глубокое падение, в нынешнем - быстрое восстановление. С точки зрений управления деловыми и потребительскими ожиданиями все грамотно как по нотам. Но если не начать бороться с инфляцией, то в будущих периодах придется показать падение даже в условиях реального роста выпуска.И это я прошелся только по методологическим нюансам. А у длительной эмиссии хватает и практических - например, уменьшение доли доллара в мировых резервах и рефляционный рост стоимости обслуживания госдолга. И как вишенка на тортике - увеличение внешнеторгового и бюджетного дефицита в пользу иностранных торговцев сырьем (ведь США - крупный в мире нетто-импортер)...