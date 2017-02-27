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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7917791879197920>
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:40

Подвійний обсяг валюти та дефіцитна для аукціону гривня



Вітаюсь совсіма.


За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 червня 2021 року, до державного бюджету залучено 2 532 459 154,09 грн.

Подвійний обсяг валюти на міжбанку, та слабенький аукціон, ось доляр і не купували! Гривні не достатньо. НБУ трохи дісталося тої валюти :!:

Завтра виплати по ОВДП 5 041 647 057 грн.
До того ж сьогодні ще ПДВ налили на 4 372,97 млн.грн.

Того надлишку валюти на міжбанку на наступну добу вже не очікую... :idea:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 29 чер, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:52

  zРадио написав:Опоздали с прогнозом на полгода - инфляция уже высокая (в мае 5% y-o-y в США). Это не значит, что в июне-июле она не может быть еще выше, но сейчас необходимо тревожиться уже о другом - о последствиях борьбы с ней. Осенью ФРС вынужден будет уменьшить предложение доллара, что скорректирует (а то и обвалит) спекулятивно надутые активы.


зачем им уменьшать и так все хорошо идет, наоборот будут разгонять еще больше :)

Но на курс гривны это врядли повлияет, т.к. у нас похоже тоже станок на полную врубили. Так что по курсу можно ожидать стабильный боковик.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:42

  Сибарит написав:
  kluychkooleg написав:Второй раз интересуюсь. В первый никто не ответил. Что по ссылке рисуют после завершения Межбанка в 16-00? Где реально происходят эти котировки? И это котировки на завтра или как? Может, кто в курсе.

1. Я не знаю, откуда берет котировки инвестинг. Торговля проходит на нескольких площадках.


1. Поскольку 2 часа назад, в 17-30 по Киеву (10-30 по восточному) движение котировок останавливается, надо думать, что это все же отражение торгов нашего МБ (в какой-то из систем), а не "глобального Форекса" (хоть там и написано: Real-time FX), где торгуют гривней круглосуточно (и о котором, наск. я понимаю, никому из присутствующих неизвестно). Могу ошибаться.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:49

  Цитрин написав:
  zРадио написав:Опоздали с прогнозом на полгода - инфляция уже высокая (в мае 5% y-o-y в США). Это не значит, что в июне-июле она не может быть еще выше, но сейчас необходимо тревожиться уже о другом - о последствиях борьбы с ней. Осенью ФРС вынужден будет уменьшить предложение доллара, что скорректирует (а то и обвалит) спекулятивно надутые активы.


зачем им уменьшать и так все хорошо идет, наоборот будут разгонять еще больше :)

Но на курс гривны это врядли повлияет, т.к. у нас похоже тоже станок на полную врубили. Так что по курсу можно ожидать стабильный боковик.


Чем измеряется "все хорошо" - статистическим ростом экономики? Напомню, что номинальный ВВП превращается в реальный путем его деления на дефлятор, являющийся ценовым индексом потребительской корзины. Так вот до конечных товаров инфляция (CPI) в условиях роста доходит с временным лагом, показывая всегда меньшие значения, нежели индекс цен производителей (PPI):
https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi
https://tradingeconomics.com/united-sta ... ces-change

Упрощенно говоря, при разгоне инфляции сначала происходит переоценка роста реального ВВП вследствие недооценки реальной инфляции, а позднее - с точностью до наоборот, выводя образовавшуюся погрешность в ноль. В ФРС это прекрасно понимают, работая над позитивным результатом 2021-го, чтобы не провоцировать затяжной кризис. В прошлом году - глубокое падение, в нынешнем - быстрое восстановление. С точки зрений управления деловыми и потребительскими ожиданиями все грамотно как по нотам. Но если не начать бороться с инфляцией, то в будущих периодах придется показать падение даже в условиях реального роста выпуска.

И это я прошелся только по методологическим нюансам. А у длительной эмиссии хватает и практических - например, уменьшение доли доллара в мировых резервах и рефляционный рост стоимости обслуживания госдолга. И как вишенка на тортике - увеличение внешнеторгового и бюджетного дефицита в пользу иностранных торговцев сырьем (ведь США - крупный в мире нетто-импортер)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:54

  kluychkooleg написав:https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

Второй раз интересуюсь. В первый никто не ответил. Что по ссылке рисуют после завершения Межбанка в 16-00? Где реально происходят эти котировки? И это котировки на завтра или как? Может, кто в курс.

вы бы у них и спросили, имхо хотелки трэйдера рисуют ( того где берут котировки).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 чер, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:55

  sergia написав:
  kluychkooleg написав:НБУ опять откупает, теперь по 27,15.
Вроде сильно вниз не шли, хочет на этом уровне зафиксироваться?
В миру доллар растет, Евро провалилось под 1,19.

чё-то с трудом вериться что завтра будет дешевле 27,2)


Та ото ж.
Несмотря на падение доллара на МБ аж на 17 коп:
- обменки не сдвинулись ни на копейку 27.10 - 27.25 по сравнению с субботой, ну разве что в понедельник было 27,15 - 27,30
- курсы в банках онлайн тоже не менялись весь день, ну или почти не менялись
- после 16-00 на Инвестинге рост с 27,17 до 27,23
- нет нигде информации, стоял ли папа до конца с 27,15, но, судя по котировкам, да
- есть информация о налитой гривне
Вечером думал таки откупиться в Альфе (27,10 - 27,20), но попал уже на ночные курсы 27,05 - 27,25.
У меня ощущение, что завтра будет, как минимум, корреция вверх.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:59

  kluychkooleg написав:
  sergia написав:
  kluychkooleg написав:НБУ опять откупает, теперь по 27,15.
Вроде сильно вниз не шли, хочет на этом уровне зафиксироваться?
В миру доллар растет, Евро провалилось под 1,19.

чё-то с трудом вериться что завтра будет дешевле 27,2)


Та ото ж.
Несмотря на падение доллара на МБ аж на 17 коп:
- обменки не сдвинулись ни на копейку 27.10 - 27.25 по сравнению с субботой, ну разве что в понедельник было 27,15 - 27,30
- курсы в банках онлайн тоже не менялись весь день, ну или почти не менялись
- после 16-00 на Инвестинге рост с 27,17 до 27,23
- нет нигде информации, стоял ли папа до конца с 27,15, но, судя по котировкам, да
- есть информация о налитой гривне
Вечером думал таки откупиться в Альфе (27,10 - 27,20), но попал уже на ночные курсы 27,05 - 27,25.
У меня ощущение, что завтра будет, как минимум, корреция вверх.


не разгоняйте зраду...занесу обох в бан (sergia)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:04

Виконавча рада МВФ очікує розподілу SDR на $650 млрд до вере

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) очікує нового розподілу спеціальних прав запозичення (SDR, СПЗ) на $650 млрд до вересня, повідомив представник Фонду Джеррі Райс (Gerry Rice).

"Сьогодні виконавча рада МВФ обговорила пропозицію про новий розподіл SDR на $650 млрд – найбільшого випуску в історії МВФ, спрямованого на те, щоб допомогти його членам, особливо найбільш вразливим, подолати кризу COVID-19. Обговорення в правлінні - ще один крок у процесі нового розподілу SDR, який, як ми очікуємо, буде завершений до кінця серпня", – цитує прес-служба Фонду Джеррі Райса.

Як повідомлялося, МВФ обговорює додаткову емісію SDR на $ 650 млрд для підтримки відновлення світової економіки. У разі затвердження емісії Україна може збільшити свої резерви на суму близько $2,7 млрд.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:38

  Василь-Рівне написав:Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) очікує нового розподілу спеціальних прав запозичення (SDR, СПЗ) на $650 млрд до вересня, повідомив представник Фонду Джеррі Райс (Gerry Rice).

"Сьогодні виконавча рада МВФ обговорила пропозицію про новий розподіл SDR на $650 млрд – найбільшого випуску в історії МВФ, спрямованого на те, щоб допомогти його членам, особливо найбільш вразливим, подолати кризу COVID-19. Обговорення в правлінні - ще один крок у процесі нового розподілу SDR, який, як ми очікуємо, буде завершений до кінця серпня", – цитує прес-служба Фонду Джеррі Райса.

Як повідомлялося, МВФ обговорює додаткову емісію SDR на $ 650 млрд для підтримки відновлення світової економіки. У разі затвердження емісії Україна може збільшити свої резерви на суму близько $2,7 млрд.

ПА24? до кінця серпня
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:ПА24?
или нефть па 100
vitaliian
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