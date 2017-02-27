Второй раз интересуюсь. В первый никто не ответил. Что по ссылке рисуют после завершения Межбанка в 16-00? Где реально происходят эти котировки? И это котировки на завтра или как? Может, кто в курсе.
В 15:30 "официально" завершается торговля сегодняшним днем (TOD) и начинается торговля с расчетами завтра (TOM). Эти сделки могут идти и до 17:00. Сегодня, кстати, очень даже активно торговали ТОМом. ТОМная торговля далеко не всегда живая, бывает, что на ТОМе вообще нет сделок (вот, например, как в прошлую пятницу - когда предстояло 3 выходных).