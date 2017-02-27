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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7917791879197920
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:55

  kluychkooleg написав:https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

Второй раз интересуюсь. В первый никто не ответил. Что по ссылке рисуют после завершения Межбанка в 16-00? Где реально происходят эти котировки? И это котировки на завтра или как? Может, кто в курсе.


В 15:30 "официально" завершается торговля сегодняшним днем (TOD) и начинается торговля с расчетами завтра (TOM). Эти сделки могут идти и до 17:00. Сегодня, кстати, очень даже активно торговали ТОМом.
ТОМная торговля далеко не всегда живая, бывает, что на ТОМе вообще нет сделок (вот, например, как в прошлую пятницу - когда предстояло 3 выходных).
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А когда следующее размещение ?
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 23:37

Перепрошую - наші вміють грати в футбол :oops:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 23:40

  Василь-Рівне написав:Перепрошую - наші вміють грати в футбол :oops:


З Перемогою!
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 00:31

  Василь-Рівне написав:Перепрошую - наші вміють грати в футбол :oops:

Когда 11 против 10
Мизантрóп
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