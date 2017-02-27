Второй раз интересуюсь. В первый никто не ответил. Что по ссылке рисуют после завершения Межбанка в 16-00? Где реально происходят эти котировки? И это котировки на завтра или как? Может, кто в курсе.
В 15:30 "официально" завершается торговля сегодняшним днем (TOD) и начинается торговля с расчетами завтра (TOM). Эти сделки могут идти и до 17:00. Сегодня, кстати, очень даже активно торговали ТОМом. ТОМная торговля далеко не всегда живая, бывает, что на ТОМе вообще нет сделок (вот, например, как в прошлую пятницу - когда предстояло 3 выходных).
zРадио написав:Упрощенно говоря, при разгоне инфляции сначала происходит переоценка роста реального ВВП вследствие недооценки реальной инфляции, а позднее - с точностью до наоборот, выводя образовавшуюся погрешность в ноль.
В соответствии с новой экономической точкой зрения, коммерческие банки создают денежную массу через кредитование. Современные центральные банки не проводят таргетирование денежной и кредитной массы напрямую, а удовлетворяют потребности в ликвидности, возникающие в результате создания денежной массы банками, т.е. деятельности по кредитованию.
Целевая инфляция достигается за счет эмиссии кредитных денег. Поэтому людям нужно все больше и больше работать чтобы выплатить долги по кредитам. Вот и получается, что чем выше инфляция, чем больше долги у населения, тем выше рост ВВП.
zРадио написав:Опоздали с прогнозом на полгода - инфляция уже высокая (в мае 5% y-o-y в США). Это не значит, что в июне-июле она не может быть еще выше, но сейчас необходимо тревожиться уже о другом - о последствиях борьбы с ней. Осенью ФРС вынужден будет уменьшить предложение доллара, что скорректирует (а то и обвалит) спекулятивно надутые активы.
зачем им уменьшать и так все хорошо идет, наоборот будут разгонять еще больше
Но на курс гривны это врядли повлияет, т.к. у нас похоже тоже станок на полную врубили. Так что по курсу можно ожидать стабильный боковик.
цифры это не подтверждают - или на основании чего Вы сделали такой вывод? печатают потихоньку, в рабочем режиме. добавилось в мае на корр счетах 20 ярдов, так в июне обратно ушло. от покупки валюты в июне 15 ярдов добавилось. рабочие моменты