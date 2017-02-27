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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7918791979207921>
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:55

  kluychkooleg написав:https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

Второй раз интересуюсь. В первый никто не ответил. Что по ссылке рисуют после завершения Межбанка в 16-00? Где реально происходят эти котировки? И это котировки на завтра или как? Может, кто в курсе.


В 15:30 "официально" завершается торговля сегодняшним днем (TOD) и начинается торговля с расчетами завтра (TOM). Эти сделки могут идти и до 17:00. Сегодня, кстати, очень даже активно торговали ТОМом.
ТОМная торговля далеко не всегда живая, бывает, что на ТОМе вообще нет сделок (вот, например, как в прошлую пятницу - когда предстояло 3 выходных).
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А когда следующее размещение ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:44

  zРадио написав:Упрощенно говоря, при разгоне инфляции сначала происходит переоценка роста реального ВВП вследствие недооценки реальной инфляции, а позднее - с точностью до наоборот, выводя образовавшуюся погрешность в ноль.


В соответствии с новой экономической точкой зрения, коммерческие банки создают денежную массу через кредитование. Современные центральные банки не проводят таргетирование денежной и кредитной массы напрямую, а удовлетворяют потребности в ликвидности, возникающие в результате создания денежной массы банками, т.е. деятельности по кредитованию.

Целевая инфляция достигается за счет эмиссии кредитных денег. Поэтому людям нужно все больше и больше работать чтобы выплатить долги по кредитам. Вот и получается, что чем выше инфляция, чем больше долги у населения, тем выше рост ВВП.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:48

  Zebra написав:Помните я вам говорил год назад, что газ будет по 400 баксов ? Так вот газ уже по 400 баксов.

в этой цене часть спекулятивного роста - Газпром искусственно сдерживает поставки. как долго он еще сможет так играться - вопрос открытый. с них станется и сжигать газ...

рано или поздно этот тренд развернется...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:55

  Цитрин написав:
  zРадио написав:Опоздали с прогнозом на полгода - инфляция уже высокая (в мае 5% y-o-y в США). Это не значит, что в июне-июле она не может быть еще выше, но сейчас необходимо тревожиться уже о другом - о последствиях борьбы с ней. Осенью ФРС вынужден будет уменьшить предложение доллара, что скорректирует (а то и обвалит) спекулятивно надутые активы.


зачем им уменьшать и так все хорошо идет, наоборот будут разгонять еще больше :)

Но на курс гривны это врядли повлияет, т.к. у нас похоже тоже станок на полную врубили. Так что по курсу можно ожидать стабильный боковик.

цифры это не подтверждают - или на основании чего Вы сделали такой вывод?
печатают потихоньку, в рабочем режиме.
добавилось в мае на корр счетах 20 ярдов, так в июне обратно ушло. от покупки валюты в июне 15 ярдов добавилось. рабочие моменты
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:28

  Shaman написав:цифры это не подтверждают - или на основании чего Вы сделали такой вывод?
печатают потихоньку, в рабочем режиме.
добавилось в мае на корр счетах 20 ярдов, так в июне обратно ушло. от покупки валюты в июне 15 ярдов добавилось. рабочие моменты


из отчетов НБУ:
апрель +13.3 млрд.грн
май +22.2 млрд.грн

В среднем +2.7% в месяц.

Для сравнения, рост изъятия денег у населения через коммуналку прогнозируется на уровне:
https://news.finance.ua/ru/news/-/49550 ... t-eksperty
Попенко уверен, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут увеличиваться в среднем до 20% в месяц
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:49

  Цитрин написав:
  Shaman написав:цифры это не подтверждают - или на основании чего Вы сделали такой вывод?
печатают потихоньку, в рабочем режиме.
добавилось в мае на корр счетах 20 ярдов, так в июне обратно ушло. от покупки валюты в июне 15 ярдов добавилось. рабочие моменты


из отчетов НБУ:
апрель +13.3 млрд.грн
май +22.2 млрд.грн

В среднем +2.7% в месяц.

Для сравнения, рост изъятия денег у населения через коммуналку прогнозируется на уровне:
https://news.finance.ua/ru/news/-/49550 ... t-eksperty
Попенко уверен, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут увеличиваться в среднем до 20% в месяц

ну дык, а что ж мы хотели стремясь в Европу, что нам везде будут льготы и дешевые энергоресурсы. Такого не будет. ЗП в валюте должна быть тоже как в Европе, иначе такие статьи постоянно будут будоражить общественность
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:13

  sergia написав:ЗП в валюте должна быть тоже как в Европе


Кому должна?
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:17

  Цитрин написав:
  zРадио написав:Упрощенно говоря, при разгоне инфляции сначала происходит переоценка роста реального ВВП вследствие недооценки реальной инфляции, а позднее - с точностью до наоборот, выводя образовавшуюся погрешность в ноль.


В соответствии с новой экономической точкой зрения, коммерческие банки создают денежную массу через кредитование. Современные центральные банки не проводят таргетирование денежной и кредитной массы напрямую, а удовлетворяют потребности в ликвидности, возникающие в результате создания денежной массы банками, т.е. деятельности по кредитованию.

Целевая инфляция достигается за счет эмиссии кредитных денег. Поэтому людям нужно все больше и больше работать чтобы выплатить долги по кредитам. Вот и получается, что чем выше инфляция, чем больше долги у населения, тем выше рост ВВП.

Ну не такая эта теория и новая. :) Уравнение Фишера в левой части кроме MV содержит M'V'. Но, об этом как-то забывают.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:24

  Цитрин написав:
  sergia написав:ЗП в валюте должна быть тоже как в Европе


Кому должна?

земля колхозу.
vitaliian
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