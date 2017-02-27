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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 чер, 2021 09:28
Shaman написав:
цифры это не подтверждают - или на основании чего Вы сделали такой вывод?
печатают потихоньку, в рабочем режиме.
добавилось в мае на корр счетах 20 ярдов, так в июне обратно ушло. от покупки валюты в июне 15 ярдов добавилось. рабочие моменты
без станка при инфляции 15+ невозможно финансировать правительство под 12%. Это цугцванг, если вырубить станок, ставки по гривне взлетят до 20% и вырастет обслуживание долга, не вырубать инфляция съест и без того мизерные зарплаты и пенсии, вдобавок надо будет ослаблять гривну что ударит по импортёрам и конечному потребителю импорта. Остается подпечатывать понемногу, оттягивая во времени сценарий номер два. А чтобы пипл не нервничал, периодически позволять гривне укрепляться.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:33
Цитрин написав: sergia написав:
ЗП в валюте должна быть тоже как в Европе
Кому должна?
Никто никому не должен. Если мы выбираем путь, то будем жить по правилам этого пути, а не по своим выдуманным правилам.
Рано или поздно цены на энергоресурсы будут как в Европе, а зарплата.....ну как будем работать, такая и будет)
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:41
sergia написав:
Никто никому не должен. Если мы выбираем путь, то будем жить по правилам этого пути, а не по своим выдуманным правилам.
Тот кто выбирает путь, тот сам устанавливает себе правила. Тот кто принимает чужие правила путь себе не выбирает, его принуждают и он принимает это принуждение. В этом отличие свободного человека от раба.
sergia написав:
Рано или поздно цены на энергоресурсы будут как в Европе, а зарплата.....ну как будем работать, такая и будет)
население живет в кредитах и долгах, ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда), поэтому лишних денег у него нет, следовательно нет и спроса на импортную продукцию, а значит нет потребности и спроса на доллар.
Отсюда низкий курс доллара, крепкая гривна и как следствие малый размер ЗП в валюте. И в обозримом времени это врядли изменится. По крайней мере пока текущая экономическая модель не изживет себя.
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