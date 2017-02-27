Shaman написав:цифры это не подтверждают - или на основании чего Вы сделали такой вывод? печатают потихоньку, в рабочем режиме. добавилось в мае на корр счетах 20 ярдов, так в июне обратно ушло. от покупки валюты в июне 15 ярдов добавилось. рабочие моменты
без станка при инфляции 15+ невозможно финансировать правительство под 12%. Это цугцванг, если вырубить станок, ставки по гривне взлетят до 20% и вырастет обслуживание долга, не вырубать инфляция съест и без того мизерные зарплаты и пенсии, вдобавок надо будет ослаблять гривну что ударит по импортёрам и конечному потребителю импорта. Остается подпечатывать понемногу, оттягивая во времени сценарий номер два. А чтобы пипл не нервничал, периодически позволять гривне укрепляться.
sergia написав:ЗП в валюте должна быть тоже как в Европе
Кому должна?
Никто никому не должен. Если мы выбираем путь, то будем жить по правилам этого пути, а не по своим выдуманным правилам. Рано или поздно цены на энергоресурсы будут как в Европе, а зарплата.....ну как будем работать, такая и будет)
sergia написав:Никто никому не должен. Если мы выбираем путь, то будем жить по правилам этого пути, а не по своим выдуманным правилам.
Тот кто выбирает путь, тот сам устанавливает себе правила. Тот кто принимает чужие правила путь себе не выбирает, его принуждают и он принимает это принуждение. В этом отличие свободного человека от раба.
sergia написав:Рано или поздно цены на энергоресурсы будут как в Европе, а зарплата.....ну как будем работать, такая и будет)
население живет в кредитах и долгах, ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда), поэтому лишних денег у него нет, следовательно нет и спроса на импортную продукцию, а значит нет потребности и спроса на доллар.
Отсюда низкий курс доллара, крепкая гривна и как следствие малый размер ЗП в валюте. И в обозримом времени это врядли изменится. По крайней мере пока текущая экономическая модель не изживет себя.
zРадио написав:Упрощенно говоря, при разгоне инфляции сначала происходит переоценка роста реального ВВП вследствие недооценки реальной инфляции, а позднее - с точностью до наоборот, выводя образовавшуюся погрешность в ноль.
В соответствии с новой экономической точкой зрения, коммерческие банки создают денежную массу через кредитование. Современные центральные банки не проводят таргетирование денежной и кредитной массы напрямую, а удовлетворяют потребности в ликвидности, возникающие в результате создания денежной массы банками, т.е. деятельности по кредитованию.
Целевая инфляция достигается за счет эмиссии кредитных денег. Поэтому людям нужно все больше и больше работать чтобы выплатить долги по кредитам. Вот и получается, что чем выше инфляция, чем больше долги у населения, тем выше рост ВВП.
Да, верно выше сказали, что точка зрения не такая новая. Я лишь добавлю, что модель перманентного роста DTI (debt to income) домохозяйств закончилась в 2008-м их массовыми дефолтами, чему, ожидаемо, предшествовало приближение ставок кредитования к нулю. А рост количества домохозяйств сошел на нет совсем недавно - в 2018-м.
Ни демографических, ни монетарных предпосылок стабильного роста на сегодня нет. ВВП можно увеличить лишь кратковременно, раздав денег на потребление и недооценив дефлятор. Поэтому, собственно, Трамп и боролся за возвращение производства в страну. По счастью, новая администрация курс продолжает, ограничившись лишь его ребрендингом
дядя Caша написав: In memory Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших581(573) випадки на добу на 29 червня. Здається дістали дна... .
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0306 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0079 Повні оберти МБ за тиждень - 2299,1480 Середні оберти за тиждень - 459,8296 Середні оберти за рік - 371,8275 СередньоТижневеЗважене - 27,0652
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0507 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0045 Повні оберти МБ за тиждень - 2063,6537 Середні оберти за тиждень - 515,9134 Середні оберти за рік - 376,6707 СередньоТижневеЗважене - 27,3667
Робочий тиждень коротчий на одну добу. Середні оберти за тиждень, більші ніж середні оберти за рік і вони гарно підросли.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,2158(27,2664) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,7406(27,7586) грн./дол. Це на 0.52(0.49) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 1,93(1,80) відсотка. Трохи підросла. Є сенс по року купувати той доляр!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,52 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,3667(27,0652) грн./дол., а продавав дорожче!!! Підскочили, да так, що перескочили два попередні тижні
Поки що вище того року, та наразі вже післязавтра можливо і зрівняємось:
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 4 копейки, сделали паузу и, уже не спеша, после 11 выросли еще на копейку. На достигнутом уровне чуть постояли и откатились на полкопейки. К 12 снова выросли на полкопейки. Индекс доллара, достигший пика незадолго до окончания нашей вчерашней сессии, за ночь откатился до уровня вчерашнего утра, а сегодня снова начал восхождение. Уровня вчерашнего пика пока не достиг. Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 5 копеек выше открытия.
НБУ вчера до 15-30 выкупил на МБ 26 млн. Т.к. вторая часть интервенции началась поздно, не исключено, что будет добавка, которая учтется сегодняшним днем. Сегодняшняя динамика пока дает надежду это увидеть. Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Переток в казначейство и досрочный возврат части тендерного рефинанса были большей частью уравновешены инкассацией, интервенцией и совсем скромным сокращением объема суточных сертификатов.
В пятницу объем МБ подскочил с 547.4 до очень внушительных 784.7 млн. Чистый спрос составил около 657 млн, что тоже немало. Как я и предполагал в пятницу, обороты удивили. Клиентское предложение выросло более, чем на треть, и впечатляюще превысило слегка сократившийся спрос.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
+ Подоспела новость о продолжении валютной либерализации. К настоящей либерализации я бы отнес упрощение инвестиций в заграничные активы. Разрешение оплаты валюты и металлов картами стоит считать к устранением мелких неудобств.