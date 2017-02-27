Додано: Сер 30 чер, 2021 11:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0030.06.2021......................Доллар прибавил 4 копейки.МКГ*............7.0666............7.0595...........Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 4 копейки, сделали паузу и, уже не спеша, после 11 выросли еще на копейку. На достигнутом уровне чуть постояли и откатились на полкопейки. К 12 снова выросли на полкопейки.Индекс доллара, достигший пика незадолго до окончания нашей вчерашней сессии, за ночь откатился до уровня вчерашнего утра, а сегодня снова начал восхождение. Уровня вчерашнего пика пока не достиг.Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 5 копеек выше открытия.НБУ вчера до 15-30 выкупил на МБ 26 млн. Т.к. вторая часть интервенции началась поздно, не исключено, что будет добавка, которая учтется сегодняшним днем. Сегодняшняя динамика пока дает надежду это увидеть.Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Переток в казначейство и досрочный возврат части тендерного рефинанса были большей частью уравновешены инкассацией, интервенцией и совсем скромным сокращением объема суточных сертификатов.В пятницу объем МБ подскочил с 547.4 до очень внушительных 784.7 млн. Чистый спрос составил около 657 млн, что тоже немало. Как я и предполагал в пятницу, обороты удивили. Клиентское предложение выросло более, чем на треть, и впечатляюще превысило слегка сократившийся спрос.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Подоспела новость о продолженииК настоящей либерализации я бы отнес упрощение инвестиций в заграничные активы. Разрешение оплаты валюты и металлов картами стоит считать к устранением мелких неудобств.