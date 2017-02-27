Додано: Сер 30 чер, 2021 11:49

Верховная Рада приняла закон №4367 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы”



“Принятие законопроекта повысит качество выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования, будет способствовать повышению уровня надзора за банками и банковской системой в целом, гармонизирует положения украинского законодательства с законодательством ЕС в банковской сфере”, — говорится в пояснительной записке.



Документ закрепляет за Нацбанком функцию по определению порядка расчета регулятивного капитала банковской группы, подгрупп банковской группы, требований по формированию буферов капитала и их значения, требований по оценке внутреннего капитала и ликвидности.



Кроме того, НБУ предоставляется право устанавливать для банковской группы или подгруппы банковских групп требования по:



достаточности капитала;

достаточности ликвидности;

повышенным значениям экономических нормативов по результатам оценки банковской группы, проведенной во время надзора на консолидированной основе.

Теперь Нацбанк сможет вводить для банковской группы или ее подгрупп коэффициент левериджа и определять его значение и порядок расчета. Также НБУ сможет определять условия, при которых на участника банковской группы или подгруппы не распространяются требования, установленные Нацбанком в соответствии с Законом.



Национальному банку дали право устанавливать количественные ограничения операций, генерирующих кредитный риск между участниками банковской группы и их связанными лицами в своих нормативно-правовых актах. Также НБУ сможет требовать от ответственного лица банковской группы расширения предмета аудита.



Закон также устанавливает, что теперь у главы НБУ будет шестеро заместителей. Во время рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты отказались от ликвидации должности первого замглавы НБУ.



Депутаты также решили не запрещать служащим Нацбанка брать кредиты в банках и других финучреждениях.



Согласно закону, при создании и лицензировании банков нужно будет подтверждать надлежащее финансовое и имущественное состояние не только основателей банковского учреждения, но и опосредованных владельцев существенного участия в банке.



Кроме того, основатели банка и владельцы существенной части в нем должны будут доказать НБУ соответствие своего финансового/имущественного состояния и деловой репутации установленным законодательством требованиям.



Закон также усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Согласно закону, к совету и правлению устанавливаются требования коллективной пригодности каждого из органов управления.



Отметим, что закон является важным условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ). Ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно сделает то, что пообещала, и может получить транш от МВФ осенью. Но при этом он отметил, что в случае его отсутствия глобальной проблемы не будет.