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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7920792179227923>
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:46

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Закон, в частности, определяет правовые основания для возмещения вреда (убытков) лицом, которым причинен ущерб банку и кредиторам банка, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду.

"Законом усовершенствованы некоторые вопросы возмещения вреда (убытков) связанными с банком лицами, другими лицами, действия или бездействие которых привели к причинению кредиторам и/или банку вреда (убытков), в том числе, предусмотрев возможность заключения Фондом гарантирования вкладов физических лиц договора о добровольном возмещении такого ущерба (убытков), механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации, освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации", - говорится в сообщении.

Закон уточняет некоторые процедурные аспекте вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия Фонда, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета Фонда и т.п.

Закон также:

совершенствует процедуру и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;
уточняет некоторые вопросы нормативно-правового регулирования порядка проведения ликвидационной процедуры;
совершенствует механизм правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;
регулирует вопросы работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка;
уточняет вопросы по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:49

Верховная Рада приняла закон №4367 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы”

“Принятие законопроекта повысит качество выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования, будет способствовать повышению уровня надзора за банками и банковской системой в целом, гармонизирует положения украинского законодательства с законодательством ЕС в банковской сфере”, — говорится в пояснительной записке.

Документ закрепляет за Нацбанком функцию по определению порядка расчета регулятивного капитала банковской группы, подгрупп банковской группы, требований по формированию буферов капитала и их значения, требований по оценке внутреннего капитала и ликвидности.

Кроме того, НБУ предоставляется право устанавливать для банковской группы или подгруппы банковских групп требования по:

достаточности капитала;
достаточности ликвидности;
повышенным значениям экономических нормативов по результатам оценки банковской группы, проведенной во время надзора на консолидированной основе.
Теперь Нацбанк сможет вводить для банковской группы или ее подгрупп коэффициент левериджа и определять его значение и порядок расчета. Также НБУ сможет определять условия, при которых на участника банковской группы или подгруппы не распространяются требования, установленные Нацбанком в соответствии с Законом.

Национальному банку дали право устанавливать количественные ограничения операций, генерирующих кредитный риск между участниками банковской группы и их связанными лицами в своих нормативно-правовых актах. Также НБУ сможет требовать от ответственного лица банковской группы расширения предмета аудита.

Закон также устанавливает, что теперь у главы НБУ будет шестеро заместителей. Во время рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты отказались от ликвидации должности первого замглавы НБУ.

Депутаты также решили не запрещать служащим Нацбанка брать кредиты в банках и других финучреждениях.

Согласно закону, при создании и лицензировании банков нужно будет подтверждать надлежащее финансовое и имущественное состояние не только основателей банковского учреждения, но и опосредованных владельцев существенного участия в банке.

Кроме того, основатели банка и владельцы существенной части в нем должны будут доказать НБУ соответствие своего финансового/имущественного состояния и деловой репутации установленным законодательством требованиям.

Закон также усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Согласно закону, к совету и правлению устанавливаются требования коллективной пригодности каждого из органов управления.

Отметим, что закон является важным условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ). Ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно сделает то, что пообещала, и может получить транш от МВФ осенью. Но при этом он отметил, что в случае его отсутствия глобальной проблемы не будет.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 чер, 2021 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:50

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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:44

27.15-27.18/27.22-27.25
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:56

Не знаю, как вы, а я откупил по 27,20 проданное по 27,40 и больше в этом цирке до курса 28-28.50 участвовать не хочу. Еще и пришлось с кед пыль струсить, так как в онлайне было на 5 коп. дороже, чем в оффлайне. Уважаю ждущих 27 и ниже, но я лучше сплю в долларе. А крепкий сон - залог здоровья. И вся эта суета ... овчинка выделки не стоит.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:04

Сибарит

Здравствуйте , Уважаемый Сибарит !

Всегда с превеликим удовольствием читаю Вас , и многих других .
Глядя на написанное хочется задать вопрос ....

Вы попрежнему утверждаете что НБУ не является самым большим манипулятором финансов в Украине ?
Всегда приятно читать УМНЫХ людей !!!
холява
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вы попрежнему утверждаете что НБУ не является самым большим манипулятором финансов в Украине ?

Это вопрос формулировки :)
У слов манипуляция и манипулятор очень много значений.
Прямой перевод с латыни нам не подойдет - управление государственными финансами достаточно сложно, чтобы исполнять его при помощи рук.
Если речь идет о психологической манипуляции, я не вижу ни обманных приемов с целью искажения восприятия, ни преследования собственных целей. Да, НБУ управляет монетарной политикой государства, но делает это достаточно открыто и его действия соответствуют декларируемой политике, если не строить конспирологических теорий, которые рано или поздно опровергаются. Я не вижу тут манипуляции в этом смысле.
Впечатление о манипулировании проистекает из нашего непонимания обстановки и целей. В задачи НБУ не входит обеспечение предсказуемости, которая позволит спекулянтам-любителям (в хорошем смысле слова) иметь гарантированный профит :)

Технические значения этого термина позволю себе упустить :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:40

  kluychkooleg написав:Не знаю, как вы, а я откупил по 27,20 проданное по 27,40 и больше в этом цирке до курса 28-28.50 участвовать не хочу. Еще и пришлось с кед пыль струсить, так как в онлайне было на 5 коп. дороже, чем в оффлайне. Уважаю ждущих 27 и ниже, но я лучше сплю в долларе. А крепкий сон - залог здоровья. И вся эта суета ... овчинка выделки не стоит.


Чё-то быстро ты, фраерок, сдулся(с)

смотря какая овчинка?

Одеса окна 27,18/27,23 спред узкий (боковик , вчера прогнозировал)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:54

  Сибарит написав:Впечатление о манипулировании проистекает из нашего непонимания обстановки и целей. В задачи НБУ не входит обеспечение предсказуемости, которая позволит спекулянтам-любителям (в хорошем смысле слова) иметь гарантированный профит :)


Зато НБУ неплохо преуспел в обеспечении предсказуемости, которая позволит иметь гарантированный профит спекулянтам-профессионалам :mrgreen: Здесь тоже есть свой хороший смысл - в конце концов, бюджетный дефицит мы этими деньгами и латаем. Но не стоит забывать, что в длинной перспективе спекулятивный капитал может принести только пузыри, инфляцию и банкротства. Высоких целей у него нет, ответственности тоже, а значит сидящий на игле всегда имеет "шанс" не получить следующую дозу...

PS: в этом контексте также не лишним будет напомнить, что внутренний долг на руках нерезидентов является квази-гривневым
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:57

  prodigy написав:
  kluychkooleg написав:Не знаю, как вы, а я откупил по 27,20 проданное по 27,40 и больше в этом цирке до курса 28-28.50 участвовать не хочу. Еще и пришлось с кед пыль струсить, так как в онлайне было на 5 коп. дороже, чем в оффлайне. Уважаю ждущих 27 и ниже, но я лучше сплю в долларе. А крепкий сон - залог здоровья. И вся эта суета ... овчинка выделки не стоит.


Чё-то быстро ты, фраерок, сдулся(с)

смотря какая овчинка?

Одеса окна 27,18/27,23 спред узкий (боковик , вчера прогнозировал)


Есть масса других, более интересных дел, чем каждый день следить за МБ. Харьков 27.15 - 27.30 (25). МБ на момент - Спрос/Предл.: 27,2650 / 27,2950
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