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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7920792179227923
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Высоких целей у него нет

И это хорошо!
Когда появляются высокие цели, исчезает логика и понятие о целесообразности.
  zРадио написав:Зато НБУ неплохо преуспел в обеспечении предсказуемости, которая позволит иметь гарантированный профит спекулянтам-профессионалам

Тут могу Вас обрадовать - они тоже могут оказаться в убытках :)
Профессионалы немножко лучше понимают процессы, но абсолютно предсказуемыми они не являются. Риски у них не намного меньше, но они их лучше осознают и умеют их минимизировать.

Игра НБУ на чью-то руку - одна из наиболее популярных конспирологических теорий, которая ничем не подтверждается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:41

  Сибарит написав:
  zРадио написав:Высоких целей у него нет

И это хорошо!
Когда появляются высокие цели, исчезает логика и понятие о целесообразности


Неверно. У "стратегов" есть и экономическая логика, и высокие цели. Одно другому не мешает, даже понятие Triple Bottom Line успело укорениться. В последние годы мы каннибализировали длинный капитал коротким, чему есть подтверждение в динамике ПИИ и ОВГЗ на руках нерезидентов. Я соглашусь с вами, что это провал не одного НБУ, но это провал, и НБУ в нем - не последняя скрипка

https://www.investopedia.com/terms/t/tr ... m-line.asp

  Сибарит написав:Тут могу Вас обрадовать - они тоже могут оказаться в убытках :)
Профессионалы немножко лучше понимают процессы, но абсолютно предсказуемыми они не являются. Риски у них не намного меньше, но они их лучше осознают и умеют их минимизировать


Что ж, этот спор легко разрешить, посмотрев на статистику выплат по купонам и динамике основной части гривневого госдолга в привязке к обменному курсу. Много лет подряд проигравших, кроме госбюджета (налогоплательщиков) - нет

  Сибарит написав:Игра НБУ на чью-то руку - одна из наиболее популярных конспирологических теорий, которая ничем не подтверждается.


Клиширование нетривиальных процессов конспирологией - это манипуляция. Не знаю, зачем она вам понадобилась, когда мы только начали дискуссию обмена аргументами
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:14

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................30.06.2021............01.07.2021
дата розрахунку................29.06.2021.............30.06.2021
Євро...................................32,3018..................32,3463...+0.14%
Долар США........................27,1763..................27,2275...+0.19%
После полудня доллар прибавил еще чуть больше копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 4 копейки, сделали паузу и, уже не спеша, после 11 выросли еще на копейку. На достигнутом уровне чуть постояли и откатились на полкопейки. К 12 снова выросли на полкопейки.
Индекс доллара, достигший пика незадолго до окончания нашей вчерашней сессии, за ночь откатился до уровня вчерашнего утра, а сегодня снова начал восхождение. Уровня вчерашнего пика пока не достиг.
Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 5 копеек выше открытия.
С 12 до 13 произошло еще 2 разворота, сначала опустились на копейку, потом выросли на полторы. После обеда выросли еще на 2.5 копейки, расширив по дороге спред с 2 до 2.5 копеек, что вероятно свидетельствует об окончании активной фазы торгов.
Индекс доллара после полудня не изменился.
Официальный курс встретили котировками 27.2550 - 27.2800. За день выросли на 8.5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 26.6676 (-3) +56
2019 - 26.1779 (+1) +105

2018 - 26.3275 (+14)
2017 - 26.0234 (-7)

Еще похвалю НБУ. Сегодня как никогда легко ему дался переход на новый месяц, официальный курс опубликовали вовремя :)

  zРадио написав:Клиширование нетривиальных процессов конспирологией - это манипуляция. Не знаю, зачем она вам понадобилась, когда мы только начали дискуссию обмена аргументами

Манипуляция - это защита бездоказательных утверждений путем обвинения оппонента в манипуляции :)
Прием почти столь же эффективен, как и замена доказательства факта предложением оппоненту доказать отсутствие факта :)
Кстати, НБУ не участвует в рынке ОВГЗ уже очень давно. Если он попытается влиять на этот рынок монетарными методами, угробит все остальное, а кроме как в невмешательстве его обвинить не в чем.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

этак вы каких-нибудь пионеров троллей научите азам манипуляции :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:29

  Сибарит написав:Манипуляция - это защита бездоказательных утверждений путем обвинения оппонента в манипуляции :)
Прием почти столь же эффективен, как и замена доказательства факта предложением оппоненту доказать отсутствие факта :)


Последнее - точно не про меня. Я не предлагаю вам доказывать отсутствие сговора. Более того, я и сам не считаю, что такой сговор/инсайдерская торговля имеют место быть. По крайней мере в заметных нам объемах.

А вот на чем я настаиваю, так это на том, что бездействие - не индульгенция ответственности. Минфин премирует гривневый долг феерически высокими 6-7%, но покуда гривна паритетна к валюте на обмен (причем длительно), премия становится необоснованным, экономически немотивированным подарком ее держателям. Так при делах здесь НБУ, или нет? :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:30

Щось не так в академії...


Вітаю, Сибарите.

Що Ви на це скажете?
Из НБУ увольняется все руководство Департамента лицензирования

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:41

  s0v7a написав:
Вітаю, Сибарите.

Що Ви на це скажете?
Из НБУ увольняется все руководство Департамента лицензирования

ВО

Хай щастить!

лучше всего им жилось при яныке--к гадалке не ходи :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:44

  Сибарит написав:
  холява написав:Вы попрежнему утверждаете что НБУ не является самым большим манипулятором финансов в Украине ?

Это вопрос формулировки :)
У слов манипуляция и манипулятор очень много значений.
Прямой перевод с латыни нам не подойдет - управление государственными финансами достаточно сложно, чтобы исполнять его при помощи рук.
Если речь идет о психологической манипуляции, я не вижу ни обманных приемов с целью искажения восприятия, ни преследования собственных целей. Да, НБУ управляет монетарной политикой государства, но делает это достаточно открыто и его действия соответствуют декларируемой политике, если не строить конспирологических теорий, которые рано или поздно опровергаются. Я не вижу тут манипуляции в этом смысле.
Впечатление о манипулировании проистекает из нашего непонимания обстановки и целей. В задачи НБУ не входит обеспечение предсказуемости, которая позволит спекулянтам-любителям (в хорошем смысле слова) иметь гарантированный профит

Технические значения этого термина позволю себе упустить :)


Да я бы технические значения терминов и не понял бы .

Курсы от банков: 27.27 / 27.295 грн за доллар.
С чего это произошло ?

С утра вроде как 27.17-27.19 .
Да и "долларовый успех" вон с утра что то писал про меньше 27.
А ему "нужно верить ".
холява
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:52

  холява написав:

Да я бы технические значения терминов и не понял бы .

Курсы от банков: 27.27 / 27.295 грн за доллар.
С чего это произошло ?

С утра вроде как 27.17-27.19 .
Да и "долларовый успех" вон с утра что то писал про меньше 27.
А ему "нужно верить ".


Ну вчера тут украинским по белому написали, что налили ПДВ сколько-то миллиардов.
Так что, возможно, это временно.
А рост наметился уже вчера в конце дня.
И, как мимимум до обеда была продажа по 27,20 в одном небесном банке.

  холява написав:Да и "долларовый успех" вон с утра что то писал про меньше 27.
А ему "нужно верить ".


А вера должна быть безоговорочной, даже вопреки фактам :)
Но ведь до сентября же еще время есть, может и будет ниже.
kluychkooleg
 
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