И это хорошо! Когда появляются высокие цели, исчезает логика и понятие о целесообразности.
zРадио написав:Зато НБУ неплохо преуспел в обеспечении предсказуемости, которая позволит иметь гарантированный профит спекулянтам-профессионалам
Тут могу Вас обрадовать - они тоже могут оказаться в убытках Профессионалы немножко лучше понимают процессы, но абсолютно предсказуемыми они не являются. Риски у них не намного меньше, но они их лучше осознают и умеют их минимизировать.
Игра НБУ на чью-то руку - одна из наиболее популярных конспирологических теорий, которая ничем не подтверждается.
И это хорошо! Когда появляются высокие цели, исчезает логика и понятие о целесообразности
Неверно. У "стратегов" есть и экономическая логика, и высокие цели. Одно другому не мешает, даже понятие Triple Bottom Line успело укорениться. В последние годы мы каннибализировали длинный капитал коротким, чему есть подтверждение в динамике ПИИ и ОВГЗ на руках нерезидентов. Я соглашусь с вами, что это провал не одного НБУ, но это провал, и НБУ в нем - не последняя скрипка
Сибарит написав:Тут могу Вас обрадовать - они тоже могут оказаться в убытках Профессионалы немножко лучше понимают процессы, но абсолютно предсказуемыми они не являются. Риски у них не намного меньше, но они их лучше осознают и умеют их минимизировать
Что ж, этот спор легко разрешить, посмотрев на статистику выплат по купонам и динамике основной части гривневого госдолга в привязке к обменному курсу. Много лет подряд проигравших, кроме госбюджета (налогоплательщиков) - нет
Сибарит написав:Игра НБУ на чью-то руку - одна из наиболее популярных конспирологических теорий, которая ничем не подтверждается.
Клиширование нетривиальных процессов конспирологией - это манипуляция. Не знаю, зачем она вам понадобилась, когда мы только начали дискуссию обмена аргументами
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................30.06.2021............01.07.2021 дата розрахунку................29.06.2021.............30.06.2021 Євро...................................32,3018..................32,3463...+0.14% Долар США........................27,1763..................27,2275...+0.19% После полудня доллар прибавил еще чуть больше копейки. Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 4 копейки, сделали паузу и, уже не спеша, после 11 выросли еще на копейку. На достигнутом уровне чуть постояли и откатились на полкопейки. К 12 снова выросли на полкопейки. Индекс доллара, достигший пика незадолго до окончания нашей вчерашней сессии, за ночь откатился до уровня вчерашнего утра, а сегодня снова начал восхождение. Уровня вчерашнего пика пока не достиг. Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 5 копеек выше открытия. С 12 до 13 произошло еще 2 разворота, сначала опустились на копейку, потом выросли на полторы. После обеда выросли еще на 2.5 копейки, расширив по дороге спред с 2 до 2.5 копеек, что вероятно свидетельствует об окончании активной фазы торгов. Индекс доллара после полудня не изменился. Официальный курс встретили котировками 27.2550 - 27.2800. За день выросли на 8.5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 26.6676 (-3) +56 2019 - 26.1779 (+1) +105
2018 - 26.3275 (+14) 2017 - 26.0234 (-7)
Еще похвалю НБУ. Сегодня как никогда легко ему дался переход на новый месяц, официальный курс опубликовали вовремя
zРадио написав:Клиширование нетривиальных процессов конспирологией - это манипуляция. Не знаю, зачем она вам понадобилась, когда мы только начали дискуссию обмена аргументами
Манипуляция - это защита бездоказательных утверждений путем обвинения оппонента в манипуляции Прием почти столь же эффективен, как и замена доказательства факта предложением оппоненту доказать отсутствие факта Кстати, НБУ не участвует в рынке ОВГЗ уже очень давно. Если он попытается влиять на этот рынок монетарными методами, угробит все остальное, а кроме как в невмешательстве его обвинить не в чем.
Сибарит написав:Манипуляция - это защита бездоказательных утверждений путем обвинения оппонента в манипуляции Прием почти столь же эффективен, как и замена доказательства факта предложением оппоненту доказать отсутствие факта
Последнее - точно не про меня. Я не предлагаю вам доказывать отсутствие сговора. Более того, я и сам не считаю, что такой сговор/инсайдерская торговля имеют место быть. По крайней мере в заметных нам объемах.
А вот на чем я настаиваю, так это на том, что бездействие - не индульгенция ответственности. Минфин премирует гривневый долг феерически высокими 6-7%, но покуда гривна паритетна к валюте на обмен (причем длительно), премия становится необоснованным, экономически немотивированным подарком ее держателям. Так при делах здесь НБУ, или нет?
холява написав:Вы попрежнему утверждаете что НБУ не является самым большим манипулятором финансов в Украине ?
Это вопрос формулировки У слов манипуляция и манипулятор очень много значений. Прямой перевод с латыни нам не подойдет - управление государственными финансами достаточно сложно, чтобы исполнять его при помощи рук. Если речь идет о психологической манипуляции, я не вижу ни обманных приемов с целью искажения восприятия, ни преследования собственных целей. Да, НБУ управляет монетарной политикой государства, но делает это достаточно открыто и его действия соответствуют декларируемой политике, если не строить конспирологических теорий, которые рано или поздно опровергаются. Я не вижу тут манипуляции в этом смысле. Впечатление о манипулировании проистекает из нашего непонимания обстановки и целей. В задачи НБУ не входит обеспечение предсказуемости, которая позволит спекулянтам-любителям (в хорошем смысле слова) иметь гарантированный профит
Технические значения этого термина позволю себе упустить
Да я бы технические значения терминов и не понял бы .
Курсы от банков: 27.27 / 27.295 грн за доллар. С чего это произошло ?
С утра вроде как 27.17-27.19 . Да и "долларовый успех" вон с утра что то писал про меньше 27. А ему "нужно верить ".
Да я бы технические значения терминов и не понял бы .
Курсы от банков: 27.27 / 27.295 грн за доллар. С чего это произошло ?
С утра вроде как 27.17-27.19 . Да и "долларовый успех" вон с утра что то писал про меньше 27. А ему "нужно верить ".
Ну вчера тут украинским по белому написали, что налили ПДВ сколько-то миллиардов. Так что, возможно, это временно. А рост наметился уже вчера в конце дня. И, как мимимум до обеда была продажа по 27,20 в одном небесном банке.
холява написав:Да и "долларовый успех" вон с утра что то писал про меньше 27. А ему "нужно верить ".
А вера должна быть безоговорочной, даже вопреки фактам Но ведь до сентября же еще время есть, может и будет ниже.