Додано: Сер 30 чер, 2021 15:14

zРадио написав: Клиширование нетривиальных процессов конспирологией - это манипуляция. Не знаю, зачем она вам понадобилась, когда мы только начали дискуссию обмена аргументами Клиширование нетривиальных процессов конспирологией - это манипуляция. Не знаю, зачем она вам понадобилась, когда мы только начали дискуссию обмена аргументами

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................30.06.2021............01.07.2021дата розрахунку................29.06.2021.............30.06.2021Євро...................................32,3018..................32,3463...+0.14%Долар США........................27,1763.....................+0.19%После полудня доллар прибавил еще чуть больше копейки.Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 4 копейки, сделали паузу и, уже не спеша, после 11 выросли еще на копейку. На достигнутом уровне чуть постояли и откатились на полкопейки. К 12 снова выросли на полкопейки.Индекс доллара, достигший пика незадолго до окончания нашей вчерашней сессии, за ночь откатился до уровня вчерашнего утра, а сегодня снова начал восхождение. Уровня вчерашнего пика пока не достиг.Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 5 копеек выше открытия.С 12 до 13 произошло еще 2 разворота, сначала опустились на копейку, потом выросли на полторы. После обеда выросли еще на 2.5 копейки, расширив по дороге спред с 2 до 2.5 копеек, что вероятно свидетельствует об окончании активной фазы торгов.Индекс доллара после полудня не изменился.Официальный курс встретили котировками 27.2550 - 27.2800. За день выросли на 8.5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020 - 26.6676 (-3) +562019 - 26.1779 (+1) +1052018 - 26.3275 (+14)2017 - 26.0234 (-7)Еще похвалю НБУ. Сегодня как никогда легко ему дался переход на новый месяц, официальный курс опубликовали вовремяМанипуляция - это защита бездоказательных утверждений путем обвинения оппонента в манипуляцииПрием почти столь же эффективен, как и замена доказательства факта предложением оппоненту доказать отсутствие фактаКстати, НБУ не участвует в рынке ОВГЗ уже очень давно. Если он попытается влиять на этот рынок монетарными методами, угробит все остальное, а кроме как в невмешательстве его обвинить не в чем.