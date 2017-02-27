RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7921792279237924
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А вот на чем я настаиваю, так это на том, что бездействие - не индульгенция ответственности.

Невмешательство в чужие дела никогда не было пороком :) Особенно без действенных механизмов влияния. У каждого своя ответственность.
Ну поднимет НБУ учетку до рыночного уровня облигаций, что это даст? Стоимость долга для государства не изменится. Стоимость для банков, а в конечном итоге и для бизнеса, вырастет. Задавят экономику до состояния, когда обслуживать долги, которые никуда не денутся, станет сложнее.
Опустят ставку? Инфляцию разгонят сверх меры, а стоимость облигаций только вырастет.
Начнут вручную управлять курсом, чтобы держатели облигаций остались без профита? Совсем все поломается, в долг давать перестанут, обслуживать существующие не сможем.
Нет у НБУ механизма, чтобы доступными ему инструментами обеспечить немедленное наступление всеобщего благоденствия. Приходится искать компромиссы, учитывая множество разных факторов.
Да даже если благоденствие наступит, мы сможем объяснить, почему это плохо, и останемся недовольны :)

s0v7a
Я не в курсе сути конфликта, а судить по интертрепации в прессе заявления одной из сторон категорически отказываюсь. Конфликты иногда случаются.
Могу только заметить, что демарш удивительным образом совпал с принятием нового закона о НБУ. Но это всего лишь конспирология :)

  холява написав:Курсы от банков: 27.27 / 27.295 грн за доллар.
С чего это произошло ?

Откатились после слишком сильной просадки накануне.
Попробую нарисовать простую картинку.
На рынке присутствует значительная неразбериха из-за двух подряд длинных выходных у нас, после которых наступят длинные выходные в США. Там перенос выходного на понедельник из-за попадания Дня Независимости на воскресенье.
У некоего бизнесмена на следующей неделе проплата по долларовому контракту. Тут он видит, что курс резко упал. Ждать дальнейшей просадки в условиях полной неопределенности не приходится, поэтому он решает, что это подарок судьбы и надо брать. Пока он это решает, торги заканчиваются, и он подает заявку рано утром (или с вечера). Утром оказывается, что он такой далеко не один, и сформировавшийся избыточный спрос тянет курс вверх.
Это один из возможных сценариев без всяких манипуляций со стороны НБУ. Так рынок работает. Посмотрите, сколько раз в день меняет направление движения индекс доллара и с какой амплитудой колеблется. По сравнению с долларом гривна настолько стабильна, что должна заменить его в качестве основной резервной :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4217 раз.
Подякували: 12523 раз.
 
Профіль
31
15
28
2
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:27

  холява написав:Курсы от банков: 27.28 / 27.305 грн за доллар.


https://kurs.com.ua/gorod/2249-harkov

от 27,20 - сегодня, как раз, в Sky и покупал.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 30 чер, 2021 16:46, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 30.12.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:36

  Сибарит написав:Игра НБУ на чью-то руку - одна из наиболее популярных конспирологических теорий, которая ничем не подтверждается.


Прокомментируете вот это?
https://www.facebook.com/oleksandr.bevz ... 9791123032
Если Вы не видите суслика, это не значит, что его здесь нет...
Искатель
 
Повідомлень: 4811
З нами з: 22.02.16
Подякував: 731 раз.
Подякували: 3160 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:51

  Искатель написав:
  Сибарит написав:Игра НБУ на чью-то руку - одна из наиболее популярных конспирологических теорий, которая ничем не подтверждается.


Прокомментируете вот это?
https://www.facebook.com/oleksandr.bevz ... 9791123032
Если Вы не видите суслика, это не значит, что его здесь нет...


вопрос не ко мне, но нельзя не видеть очевидного...
профессионалы не важно, главное расставить своих на хлебные места

разве только в НБУ, такое по всей стране
prodigy
 
Повідомлень: 6717
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2783 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:57

  Сибарит написав:Начнут вручную управлять курсом, чтобы держатели облигаций остались без профита? Совсем все поломается, в долг давать перестанут, обслуживать существующие не сможем.


Ограничивать сверхприбыль, а не оставлять без прибыли. Премия должна соответствовать риску, иначе нарушаются интересы сторон. Если риск выше премии - интересы кредитора, если премия выше риска - интересы заемщика.

Представьте, что человек с положительной кредитной историей и справкой о белых доходах кредитуется в условном Манивео под 200%, а не условном Привате под 40%. Кредитуется не день-неделю-месяц, а долгие годы.

С валютным долгом сложнее (хотя и тут есть вопросы, когда Армения в еще большем состоянии войны размещает бонды под 4%, когда нам дешевле 6% даже не снится), но эффективно управлять доходностью гривневого долга мы способны...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10341
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2254 раз.
Подякували: 4892 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:17

Доллар вырос примерно на 2,5%

Доллар движется к своему лучшему месячному росту с марта в среду, чему способствовали опасения трейдеров перед выходом непредсказуемых данных о рынке труда в США и опасения, что распространение варианта коронавируса Дельта может задержать восстановление экономики мира после пандемии.

Доллар вырос примерно на 2,5% по отношению к корзине валют в этом месяце, в основном после неожиданно резкого изменения прогнозов по ставкам Федеральной резервной системы. Трейдеры думают, что она может начать резко двигаться в направлении ужесточения ДКП, если данные по занятости на этой неделе укажут на давление на политиков.

В среду валюты, чувствительные к риску и подверженные рискам изменения цен на сырьевые товары, понесли наибольшие потери после того, как австралийский и новозеландский доллар упали примерно на 0,7% по отношению к доллару во вторник, а канадский доллар потерял примерно 0,5%.

Они были стабильны на азиатской сессии, как и безопасные гавани японская иена и швейцарский франк, которые держались стабильно до конца вторника. Это оставило евро на уровне 1,1900 доллара, иену на уровне 110,49 за доллар, а австралийца на уровне 0,7518 доллара - все в пределах видимости недавних значительных минимумов по отношению к доллару.

Пол Маккель, руководитель глобального отдела валютных исследований в HSBC, сказал, что валютные рынки, похоже, находятся в переходе от пристального наблюдения за приливами и отливами спекулятивного капитала в рисковые активы к большей чувствительности к процентным ставкам, что привело к потрясениям, которые подняли доллар.

«За последние пару месяцев произошло масштабное наращивание спекулятивных коротких позиций по доллару, и мы думаем, что они закрываются сейчас», - сказал Маккель репортерам во время телеконференции.

Действительно, данные показали, что самое резкое сокращение шортов по доллару за три месяца произошло на прошлой неделе, что стало толчком для его роста, поскольку шорты предполагают покупку валюты США для закрытия позиций.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, оставался стабильным на уровне 92,041 после достижения недельного максимума 92,194 во вторник. По итогам июня он прибавил 2,5%.

Краткосрочные перспективы доллара на этой неделе зависят от данных по рынку труда США. Признаки его усиления могут усугубить инфляционное давление и соответственно прессинг на политиков, чтобы они ускорили повышение ставок, в то время как слабые цифры могут внести некоторые изменения в сроки нормализации ДКП.

Данные о занятости в частном секторе должны быть опубликованы позже в среду, но основное внимание будет уделено более полным данным по найму рабочей силы, которые должны быть опубликованы в пятницу.

«Многое зависит от того, какие на этой неделе выйдут цифры по рабочим местам, с точки зрения перспектив доллара в целом», - сказал Маккель. «Если данные не оправдают ожидания, я предполагаю, что азиатские валюты могут вздохнуть с облегчением».
prodigy
 
Повідомлень: 6717
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2783 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:19

  Сибарит написав:Откатились после слишком сильной просадки накануне.


https://youtu.be/F2QwTVZ3d_w?t=449
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 30.12.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7921792279237924
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: DmitryK, kluychkooleg, Витаха і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2656, 2657, 2658
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26572 3662380
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 06:17
spacemachine
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7546 1830667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 13:48
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 241625
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.