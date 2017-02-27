Додано: Сер 30 чер, 2021 17:17

Доллар движется к своему лучшему месячному росту с марта в среду, чему способствовали опасения трейдеров перед выходом непредсказуемых данных о рынке труда в США и опасения, что распространение варианта коронавируса Дельта может задержать восстановление экономики мира после пандемии.



Доллар вырос примерно на 2,5% по отношению к корзине валют в этом месяце, в основном после неожиданно резкого изменения прогнозов по ставкам Федеральной резервной системы. Трейдеры думают, что она может начать резко двигаться в направлении ужесточения ДКП, если данные по занятости на этой неделе укажут на давление на политиков.



В среду валюты, чувствительные к риску и подверженные рискам изменения цен на сырьевые товары, понесли наибольшие потери после того, как австралийский и новозеландский доллар упали примерно на 0,7% по отношению к доллару во вторник, а канадский доллар потерял примерно 0,5%.



Они были стабильны на азиатской сессии, как и безопасные гавани японская иена и швейцарский франк, которые держались стабильно до конца вторника. Это оставило евро на уровне 1,1900 доллара, иену на уровне 110,49 за доллар, а австралийца на уровне 0,7518 доллара - все в пределах видимости недавних значительных минимумов по отношению к доллару.



Пол Маккель, руководитель глобального отдела валютных исследований в HSBC, сказал, что валютные рынки, похоже, находятся в переходе от пристального наблюдения за приливами и отливами спекулятивного капитала в рисковые активы к большей чувствительности к процентным ставкам, что привело к потрясениям, которые подняли доллар.



«За последние пару месяцев произошло масштабное наращивание спекулятивных коротких позиций по доллару, и мы думаем, что они закрываются сейчас», - сказал Маккель репортерам во время телеконференции.



Действительно, данные показали, что самое резкое сокращение шортов по доллару за три месяца произошло на прошлой неделе, что стало толчком для его роста, поскольку шорты предполагают покупку валюты США для закрытия позиций.



Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, оставался стабильным на уровне 92,041 после достижения недельного максимума 92,194 во вторник. По итогам июня он прибавил 2,5%.



Краткосрочные перспективы доллара на этой неделе зависят от данных по рынку труда США. Признаки его усиления могут усугубить инфляционное давление и соответственно прессинг на политиков, чтобы они ускорили повышение ставок, в то время как слабые цифры могут внести некоторые изменения в сроки нормализации ДКП.



Данные о занятости в частном секторе должны быть опубликованы позже в среду, но основное внимание будет уделено более полным данным по найму рабочей силы, которые должны быть опубликованы в пятницу.



«Многое зависит от того, какие на этой неделе выйдут цифры по рабочим местам, с точки зрения перспектив доллара в целом», - сказал Маккель. «Если данные не оправдают ожидания, я предполагаю, что азиатские валюты могут вздохнуть с облегчением».