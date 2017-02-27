zРадио написав:А вот на чем я настаиваю, так это на том, что бездействие - не индульгенция ответственности.
Невмешательство в чужие дела никогда не было пороком Особенно без действенных механизмов влияния. У каждого своя ответственность. Ну поднимет НБУ учетку до рыночного уровня облигаций, что это даст? Стоимость долга для государства не изменится. Стоимость для банков, а в конечном итоге и для бизнеса, вырастет. Задавят экономику до состояния, когда обслуживать долги, которые никуда не денутся, станет сложнее. Опустят ставку? Инфляцию разгонят сверх меры, а стоимость облигаций только вырастет. Начнут вручную управлять курсом, чтобы держатели облигаций остались без профита? Совсем все поломается, в долг давать перестанут, обслуживать существующие не сможем. Нет у НБУ механизма, чтобы доступными ему инструментами обеспечить немедленное наступление всеобщего благоденствия. Приходится искать компромиссы, учитывая множество разных факторов. Да даже если благоденствие наступит, мы сможем объяснить, почему это плохо, и останемся недовольны
s0v7a Я не в курсе сути конфликта, а судить по интертрепации в прессе заявления одной из сторон категорически отказываюсь. Конфликты иногда случаются. Могу только заметить, что демарш удивительным образом совпал с принятием нового закона о НБУ. Но это всего лишь конспирология
холява написав:Курсы от банков: 27.27 / 27.295 грн за доллар. С чего это произошло ?
Откатились после слишком сильной просадки накануне. Попробую нарисовать простую картинку. На рынке присутствует значительная неразбериха из-за двух подряд длинных выходных у нас, после которых наступят длинные выходные в США. Там перенос выходного на понедельник из-за попадания Дня Независимости на воскресенье. У некоего бизнесмена на следующей неделе проплата по долларовому контракту. Тут он видит, что курс резко упал. Ждать дальнейшей просадки в условиях полной неопределенности не приходится, поэтому он решает, что это подарок судьбы и надо брать. Пока он это решает, торги заканчиваются, и он подает заявку рано утром (или с вечера). Утром оказывается, что он такой далеко не один, и сформировавшийся избыточный спрос тянет курс вверх. Это один из возможных сценариев без всяких манипуляций со стороны НБУ. Так рынок работает. Посмотрите, сколько раз в день меняет направление движения индекс доллара и с какой амплитудой колеблется. По сравнению с долларом гривна настолько стабильна, что должна заменить его в качестве основной резервной
Сибарит написав:Начнут вручную управлять курсом, чтобы держатели облигаций остались без профита? Совсем все поломается, в долг давать перестанут, обслуживать существующие не сможем.
Ограничивать сверхприбыль, а не оставлять без прибыли. Премия должна соответствовать риску, иначе нарушаются интересы сторон. Если риск выше премии - интересы кредитора, если премия выше риска - интересы заемщика.
Представьте, что человек с положительной кредитной историей и справкой о белых доходах кредитуется в условном Манивео под 200%, а не условном Привате под 40%. Кредитуется не день-неделю-месяц, а долгие годы.
С валютным долгом сложнее (хотя и тут есть вопросы, когда Армения в еще большем состоянии войны размещает бонды под 4%, когда нам дешевле 6% даже не снится), но эффективно управлять доходностью гривневого долга мы способны...
Доллар движется к своему лучшему месячному росту с марта в среду, чему способствовали опасения трейдеров перед выходом непредсказуемых данных о рынке труда в США и опасения, что распространение варианта коронавируса Дельта может задержать восстановление экономики мира после пандемии.
Доллар вырос примерно на 2,5% по отношению к корзине валют в этом месяце, в основном после неожиданно резкого изменения прогнозов по ставкам Федеральной резервной системы. Трейдеры думают, что она может начать резко двигаться в направлении ужесточения ДКП, если данные по занятости на этой неделе укажут на давление на политиков.
В среду валюты, чувствительные к риску и подверженные рискам изменения цен на сырьевые товары, понесли наибольшие потери после того, как австралийский и новозеландский доллар упали примерно на 0,7% по отношению к доллару во вторник, а канадский доллар потерял примерно 0,5%.
Они были стабильны на азиатской сессии, как и безопасные гавани японская иена и швейцарский франк, которые держались стабильно до конца вторника. Это оставило евро на уровне 1,1900 доллара, иену на уровне 110,49 за доллар, а австралийца на уровне 0,7518 доллара - все в пределах видимости недавних значительных минимумов по отношению к доллару.
Пол Маккель, руководитель глобального отдела валютных исследований в HSBC, сказал, что валютные рынки, похоже, находятся в переходе от пристального наблюдения за приливами и отливами спекулятивного капитала в рисковые активы к большей чувствительности к процентным ставкам, что привело к потрясениям, которые подняли доллар.
«За последние пару месяцев произошло масштабное наращивание спекулятивных коротких позиций по доллару, и мы думаем, что они закрываются сейчас», - сказал Маккель репортерам во время телеконференции.
Действительно, данные показали, что самое резкое сокращение шортов по доллару за три месяца произошло на прошлой неделе, что стало толчком для его роста, поскольку шорты предполагают покупку валюты США для закрытия позиций.
Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, оставался стабильным на уровне 92,041 после достижения недельного максимума 92,194 во вторник. По итогам июня он прибавил 2,5%.
Краткосрочные перспективы доллара на этой неделе зависят от данных по рынку труда США. Признаки его усиления могут усугубить инфляционное давление и соответственно прессинг на политиков, чтобы они ускорили повышение ставок, в то время как слабые цифры могут внести некоторые изменения в сроки нормализации ДКП.
Данные о занятости в частном секторе должны быть опубликованы позже в среду, но основное внимание будет уделено более полным данным по найму рабочей силы, которые должны быть опубликованы в пятницу.
«Многое зависит от того, какие на этой неделе выйдут цифры по рабочим местам, с точки зрения перспектив доллара в целом», - сказал Маккель. «Если данные не оправдают ожидания, я предполагаю, что азиатские валюты могут вздохнуть с облегчением».