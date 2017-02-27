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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7922792379247925
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Да даже если благоденствие наступит, мы сможем объяснить, почему это плохо, и останемся недовольны


Как иллюстрация - новость об увеличении до 600 тыс. лимита гарантированного фондом.
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 7922792379247925
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