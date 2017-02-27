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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:53
Сибарит написав:
Да даже если благоденствие наступит, мы сможем объяснить, почему это плохо, и останемся недовольны
Как иллюстрация - новость об увеличении до 600 тыс. лимита гарантированного фондом.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:24
vitaliy_berdinskikh написав:
величении до 600 тыс. лимита гарантированного фондом.
Законопроект №5542-1 пока направлено на рассмотрение комитета. Им предусматривается увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 000 гривен до 400 000 гривен со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022 года.С 1 января 2023 года
гарантированная сумма возрастет до 600 000 гривен.
До 600 000 еще дожить надо, но 400 000 уже тоже неплохо.
Если только не начнут пытать откуда деньги даже людей с белой зарплатой.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:29
Qwerty написав: orest написав:
Вирішив проаналізувати обсяги продажу валюти на МБ та порівняти з попередніми роками. Порівнювати з ковідно-карантинним 2020 змісту немає. Візьмемо обсяг продажу валюти на МБ в квітні 2019 року (це той рік, коли нерезиденти лили і НБУ викупляв мільярдами) він склав 6658,84 млн уо; тоді як в квітні 2021 обсяг продажу валюти на МБ склав 9021,18 млн уо, тобто на 2,36 млрд більше. В травні 2019 року обсяг продажу на МБ склав 6224,9 млн уо а в травні цього року - 7662,83 і це на 1,44 млрд більше. Обсяги щоденного продажу валюти на МБ в цьому році на 50-150 млн уо більші ніж в 2019 і на приблизно 200 млн більше ніж в 2020р. Але квітень і травень це місяці в які,через відтермінування оплати, ще не надходили основні маси збільшених через ріст цін на сировини експортних надходжень. З червня експортні надходження уже будуть адекватними, що ми й відчули по сьогоднішньому МБ. Логічно було очікувати сьогодні на МБ певної корекції курсу через купівлю банками валюти на оплату валютних ОВДП, яких вчора розмістили на 358 млн дол.. Але з самого ранку грн. стрімко зміцнювалася, змусивши вийти НБУ спочатку по курсу 27,32 з, фактично, «вербальною інтервенцією» але надлишок валюти був суттєвий і НБУ виходив ще два рази по 27,32 а потім і по 27,31 та викупив відчутну суму валюти.
Окрім металургів, аграріїв, ІТ та інших експортерів (включаючи серйозно збільшену контрабанду) на користь грн. грають і збільшені обсяги «перерахунку» валюти від заробітчан…
У зв’язку з цим вважаю дуже імовірним зміцнення грн. до кінця червня до рівнів 26,8-27
Майже кінець червня! На міжбанку 27,50-27,52! Імовірність виявилася не дуже! Складна річ цей валютний ринок! Думав вчора погасити кредитки, але потім вирішив, що буду гасити їх завтра! А курс видав приємний бонус! Як для обговорення сум заробітків від коливань багатьма колегами, то сума така собі нормальна! Приємно!
По перше, після того мого допису курс опускався в прогнозований діапазон 26,8-27,0.
По друге, вчора, на вихідних і навіть місцями сьогодні зранку долар можна було купити по 27,15(17), що не так вже й далеко від 27,1. А це якраз кінець місяця
З огляду на те,що Ви є серйозним і безпосереднім учасником аграрного, с/г сектору економіки, Ви могли б давати вагому і корисну інформацію для аналізу перспектив курсу в країні, озвучуючи актуальну інформацію про хід підготовки до жнив, прогнозовану врожайність, обсяги і тенденції експорту, реальні ціни, прогнозовані обсяги і час валютних надходжень за експорт аграріїв. Цим Ви б принесли величезну користь форуму і відчутно підняли б його ефективність, інформативність і корисність.
Але Ви обрали інший шлях...
П.С. Сподіваюся, Ви не образитеся на цей мій допис через місяць, коли його прочитаєте, а сприймете його конструктивно...
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orest
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:42
kluychkooleg написав: vitaliy_berdinskikh написав:
величении до 600 тыс. лимита гарантированного фондом.
Законопроект №5542-1 пока направлено на рассмотрение комитета. Им предусматривается увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 000 гривен до 400 000 гривен со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022 года.С 1 января 2023 года
гарантированная сумма возрастет до 600 000 гривен.
До 600 000 еще дожить надо, но 400 000 уже тоже неплохо.
Если только не начнут пытать откуда деньги даже людей с белой зарплатой.
Залишилось за малим - підняти депоставки хоч до 15% і скасувати 18% податку, щоб люди знову понесли гроші в банки
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:45
Цитрин написав: Shaman написав:
цифры это не подтверждают - или на основании чего Вы сделали такой вывод?
печатают потихоньку, в рабочем режиме.
добавилось в мае на корр счетах 20 ярдов, так в июне обратно ушло. от покупки валюты в июне 15 ярдов добавилось. рабочие моменты
из отчетов НБУ:
апрель +13.3 млрд.грн
май +22.2 млрд.грн
В среднем +2.7% в месяц.
у нас печать денег еще сопровождается ростом кеша.
в 2021 пока был только один скачек в апреле - +15 ярдов к началу года. вот если тренд продолжится еще в июне-июле - тогда да, печатают.
наблюдаемс
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:51
Цитрин написав:
население живет в кредитах и долгах, ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда), поэтому лишних денег у него нет, следовательно нет и спроса на импортную продукцию, а значит нет потребности и спроса на доллар.
Отсюда низкий курс доллара, крепкая гривна и как следствие малый размер ЗП в валюте. И в обозримом времени это врядли изменится. По крайней мере пока текущая экономическая модель не изживет себя.
оценка, что у населения нет денег не подтверждается динамикой роста импорта.
данные пока только по апрель, но рост экспорта на 1-1.2 ярда в месяц с марта с лихвой компенсировалось ростом экспорта на 1,2-1.5 ярда.
сальдо товаров и услуг не изменилось
.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:12
Цитрин написав:
население живет в кредитах и долгах, ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда), поэтому лишних денег у него нет, следовательно нет и спроса на импортную продукцию, а значит нет потребности и спроса на доллар.
Вы не имеете представление об экономических процессах
У вас одни штампы -"население живёт в кредитах" и "ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда)"
Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение.
Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ?
Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:24
orest написав:
П.С. Сподіваюся, Ви не образитеся на цей мій допис через місяць, коли його прочитаєте, а сприймете його конструктивно...
На самом деле, техника чтения понемногу улучшается, поэтому, актуальные сводки не так чтобы совсем невозможны. Надо чуток подождать.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:29
Успіх написав:
[
.
Залишилось за малим - підняти депоставки хоч до 15% і скасувати 18% податку, щоб люди знову понесли гроші в банки
[/quote]
А что так мало ?
Должно быть минимум 25%.
И чтобы не работать .
Отнес деньги в банк и все
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