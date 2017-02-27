Цитрин написав:население живет в кредитах и долгах, ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда), поэтому лишних денег у него нет, следовательно нет и спроса на импортную продукцию, а значит нет потребности и спроса на доллар.
Вы не имеете представление об экономических процессах
У вас одни штампы -"население живёт в кредитах" и "ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда)"
Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение. Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ?
Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю
Что правда не понимаете логику люмпенов? Взять кредит, максимально сколько дадут, отключить дверной звонок, заменить симку в телефоне, всё пропить и проесть, и побыстрее бежать в следующую контору под любые проценты. И так пока уже просто везде давать кредиты перестанут. Так же закладывают своё жильё, жильё родителей, жен и других родственников. Потом строгают по сто детей, живут на их пособия, и размахивая ими же кричат: "Выгнать не посмеете!!!". Да 100500 методов придумают, лишь бы не работать : ))
pesikot написав:Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение. Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ? Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю
вы мыслите рационально , а народ - нет ...вы далеки от народа ... а) ломбрд б) швидкогроши..новые швидко гроши что бы отдать старые в) личное банкротство (дефолт) и ....коллекторы ...еще коллекторы если государство переодалживает что бы вернуть долги то что мешает населению делать то же , а потом жаловаться на коллекторов , просто посмотрите сколько жалоб на коллекторов г) сегодня покушаю ( или бухну\нюхну\уколюсь\покурю) - а завтра хоть потоп
P.S. и у нашего народа (некоторой части) установка -долги отдают только трусы
pesikot написав:Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение. Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ? Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю
вы мыслите рационально , а народ - нет ...вы далеки от народа ... а) ломбрд б) швидкогроши..новые швидко гроши что бы отдать старые в) личное банкротство (дефолт) и ....коллекторы ...еще коллекторы если государство переодалживает что бы вернуть долги то что мешает населению делать то же , а потом жаловаться на коллекторов , просто посмотрите сколько жалоб на коллекторов г) сегодня покушаю ( или бухну\нюхну\уколюсь\покурю) - а завтра хоть потоп
P.S. и у нашего народа (некоторой части) установка -долги отдают только трусы
Да, нарид у нас еще тот. Не платит за коммуналку годами, перекладывая плату на соседей, не платит налоги, но тут же кроет государство и службы чуть батареи холодные или трубу прорвало. И считает, что у государства или банка украсть не зазорно, не понимая, что это путь в никуда. У меня часто сомнения в светлом будущем Украины. И больше не из-за клоунов у власти, а из-за нашего хитровымудренного нарида. Швейцарию с дикарями-евробляхерами не построишь.