Додано: Сер 30 чер, 2021 23:46

yama написав: pesikot написав: Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение.

Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ?

Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение.Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ?Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю

вы мыслите рационально , а народ - нет

...вы далеки от народа ...

а) ломбрд

б) швидкогроши..новые швидко гроши что бы отдать старые

в) личное банкротство (дефолт) и ....коллекторы ...еще коллекторы

если государство переодалживает что бы вернуть долги то что мешает населению делать то же , а потом жаловаться на коллекторов , просто посмотрите сколько жалоб на коллекторов

г) сегодня покушаю ( или бухну\нюхну\уколюсь\покурю) - а завтра хоть потоп



P.S. и у нашего народа (некоторой части) установка -долги отдают только трусы вы мыслите рационально , а народ - нет...вы далеки от народа ...а) ломбрдб) швидкогроши..новые швидко гроши что бы отдать старыев) личное банкротство (дефолт) и ....коллекторы ...еще коллекторыесли государство переодалживает что бы вернуть долги то что мешает населению делать то же , а потом жаловаться на коллекторов , просто посмотрите сколько жалоб на коллекторовг) сегодня покушаю ( или бухну\нюхну\уколюсь\покурю) - а завтра хоть потопP.S. и у нашего народа (некоторой части) установка -долги отдают только трусы

Да, нарид у нас еще тот. Не платит за коммуналку годами, перекладывая плату на соседей, не платит налоги, но тут же кроет государство и службы чуть батареи холодные или трубу прорвало. И считает, что у государства или банка украсть не зазорно, не понимая, что это путь в никуда. У меня часто сомнения в светлом будущем Украины. И больше не из-за клоунов у власти, а из-за нашего хитровымудренного нарида. Швейцарию с дикарями-евробляхерами не построишь.