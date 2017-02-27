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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7923792479257926
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 22:42

  pesikot написав:
  Цитрин написав:население живет в кредитах и долгах, ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда), поэтому лишних денег у него нет, следовательно нет и спроса на импортную продукцию, а значит нет потребности и спроса на доллар.

Вы не имеете представление об экономических процессах

У вас одни штампы -"население живёт в кредитах" и "ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда)"

Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение.
Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ?

Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю


Что правда не понимаете логику люмпенов? Взять кредит, максимально сколько дадут, отключить дверной звонок, заменить симку в телефоне, всё пропить и проесть, и побыстрее бежать в следующую контору под любые проценты. И так пока уже просто везде давать кредиты перестанут. Так же закладывают своё жильё, жильё родителей, жен и других родственников. Потом строгают по сто детей, живут на их пособия, и размахивая ими же кричат: "Выгнать не посмеете!!!". Да 100500 методов придумают, лишь бы не работать : ))
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 22:57

  pesikot написав:Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение.
Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ?
Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю

вы мыслите рационально , а народ - нет
...вы далеки от народа ...
а) ломбрд
б) швидкогроши..новые швидко гроши что бы отдать старые
в) личное банкротство (дефолт) и ....коллекторы ...еще коллекторы
если государство переодалживает что бы вернуть долги то что мешает населению делать то же , а потом жаловаться на коллекторов , просто посмотрите сколько жалоб на коллекторов
г) сегодня покушаю ( или бухну\нюхну\уколюсь\покурю) - а завтра хоть потоп

P.S. и у нашего народа (некоторой части) установка -долги отдают только трусы
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 23:35

  холява написав:
  Успіх написав:Залишилось за малим - підняти депоставки хоч до 15% і скасувати 18% податку, щоб люди знову понесли гроші в банки :lol:



А что так мало ?
Должно быть минимум 25%.

И чтобы не работать .

Просто можно вполне успевать и жить, и зарабатывать, а не только работать.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 23:46

  yama написав:
  pesikot написав:Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение.
Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ?
Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю

вы мыслите рационально , а народ - нет
...вы далеки от народа ...
а) ломбрд
б) швидкогроши..новые швидко гроши что бы отдать старые
в) личное банкротство (дефолт) и ....коллекторы ...еще коллекторы
если государство переодалживает что бы вернуть долги то что мешает населению делать то же , а потом жаловаться на коллекторов , просто посмотрите сколько жалоб на коллекторов
г) сегодня покушаю ( или бухну\нюхну\уколюсь\покурю) - а завтра хоть потоп

P.S. и у нашего народа (некоторой части) установка -долги отдают только трусы


Да, нарид у нас еще тот. Не платит за коммуналку годами, перекладывая плату на соседей, не платит налоги, но тут же кроет государство и службы чуть батареи холодные или трубу прорвало. И считает, что у государства или банка украсть не зазорно, не понимая, что это путь в никуда. У меня часто сомнения в светлом будущем Украины. И больше не из-за клоунов у власти, а из-за нашего хитровымудренного нарида. Швейцарию с дикарями-евробляхерами не построишь.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 00:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нормальный у нас народ, как и на всём Шаре--шару любят все! :lol: :lol: :lol:
а если шары нет или её мало--мы ищем виноватых среди тех у кого её много :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 06:24

  pesikot написав:Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение.


если бы все были такими шибко умными, то банки и кредитные организации давно обанкротились бы :)

  pesikot написав:Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ?


Из нового кредита. На такой схеме нынешняя экономика и работает. Даже государство берет в долг X денег, чтобы отдать X + Y% за счет новых кредитов.

Кредитные деньги разгоняют инфляцию, заставляя больше работать (больше платить) и тех кто ими не пользуется.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 01 лип, 2021 06:32, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 06:31

За крок до перевороту думок!©

  холява написав:
  Успіх написав:Залишилось за малим - підняти депоставки хоч до 15% і скасувати 18% податку, щоб люди знову понесли гроші в банки :lol:



А что так мало ?
Должно быть минимум 25%.

И чтобы не работать .

Ну, на 25% то вже треба яника повернути :mrgreen:
При ньому ж було і 25 і 27-28%. БЕЗПОДАТКОВИХ!!! :lol:
А 100Кгрн на 3тю дитину? Це ж при курсі 8 було 12Кдол! Окуєнні гроші! :lol:

І пох пересічному, якою ціною це було отримано - пересічний відкрив свій холодильник, а він завалений жрачкою - то пересічний і довольний, як слон! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:05

  pesikot написав:Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение.


Это не всегда так. Когда все берут кредиты - это разгоняет инфляцию. И тот кто взял кредит заплатит меньше за товар, чем тот кто будет копить. Конечно тому кто взял кредит прийдется заплатить и проценты. Но тут нужно смотреть конкретные цифры, чтобы сделать вывод худшее это решение или лучшее.

С тем, что инфляция доллара набрала обороты, ведь не будете спорить?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:10

  Forum написав:
  pesikot написав:
  Цитрин написав:население живет в кредитах и долгах, ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда), поэтому лишних денег у него нет, следовательно нет и спроса на импортную продукцию, а значит нет потребности и спроса на доллар.

Вы не имеете представление об экономических процессах

У вас одни штампы -"население живёт в кредитах" и "ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда)"

Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение.
Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ?

Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю


Что правда не понимаете логику люмпенов? Взять кредит, максимально сколько дадут, отключить дверной звонок, заменить симку в телефоне, всё пропить и проесть, и побыстрее бежать в следующую контору под любые проценты. И так пока уже просто везде давать кредиты перестанут. Так же закладывают своё жильё, жильё родителей, жен и других родственников. Потом строгают по сто детей, живут на их пособия, и размахивая ими же кричат: "Выгнать не посмеете!!!". Да 100500 методов придумают, лишь бы не работать : ))

Просто очередной зрадозапоребрик прискакал рассказать как у нас плохо жить, но главное будет ещё хуже.
Не реагируйте на провокации, видимо у них знатно подгорает, раз финансируют этот бред на 8-й год крымнаша.
По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

также нужно понимать, что кредит для бизнеса тоже значительно подешевел. При текущий инфляции, кредит под 12% годовых в гривне выглядит почти бесплатным. Можно, как тут упоминали, ничего особо не делать. Купить товар, например, что-то деревянное/пластиковое/медное, кинуть на удаленный дешевый склад, через год продать минимум +30%.
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