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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7924792579267927
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))

я перестал ждать и первый раз купил за этот год в заначку по 27,05 не так давно
можем сходить конечно на 26,30-26,50
но как жить если не сходим

27.18-27.20/27.27-27.30
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:05

Хі-хі, вони там на МБ, що газет/форуми не читають?! Курс повинен рухатися до 27.00 :lol:

П.С. передмістя Києва, ранковий курс в обмінці 27.00/27.15
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:18

  sequence написав:также нужно понимать, что кредит для бизнеса тоже значительно подешевел. При текущий инфляции, кредит под 12% годовых в гривне выглядит почти бесплатным. Можно, как тут упоминали, ничего особо не делать. Купить товар, например, что-то деревянное/пластиковое/медное, кинуть на удаленный дешевый склад, через год продать минимум +30%.

это так не работает , через год найдутся твои конкуренты которые продадут исходя из старой цены ... да себе выстрелят себе в ногу но продадут ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:20

  sequence написав:также нужно понимать, что кредит для бизнеса тоже значительно подешевел. При текущий инфляции, кредит под 12% годовых в гривне выглядит почти бесплатным. Можно, как тут упоминали, ничего особо не делать. Купить товар, например, что-то деревянное/пластиковое/медное, кинуть на удаленный дешевый склад, через год продать минимум +30%.


Так и сделайте на весь кредитный леверидж, доступный вашей компании. А через год расскажите нам, что с ней случилось и где теперь работаете
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:22

Якби ви знали паничі...!©

  sequence написав:также нужно понимать, что кредит для бизнеса тоже значительно подешевел. При текущий инфляции, кредит под 12% годовых в гривне выглядит почти бесплатным. Можно, как тут упоминали, ничего особо не делать. Купить товар, например, что-то деревянное/пластиковое/медное, кинуть на удаленный дешевый склад, через год продать минимум +30%.

Так, гуртівням це - раз плюнути 8)
А от в роздріб це потім продати - так пересічні починають руки викручувати -"чому так дорого? - ...ну і сидіть з своїм товаром..." :mrgreen:
І от вже трохи пізніше - з великим лагом часу це все розтягується, поки клієнти дозріють на нові ціни :roll:
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