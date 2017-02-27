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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:53
somilitark написав:
По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))
я перестал ждать и первый раз купил за этот год в заначку по 27,05 не так давно
можем сходить конечно на 26,30-26,50
но как жить если не сходим
27.18-27.20/27.27-27.30
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:05
Хі-хі, вони там на МБ, що газет/форуми не читають?! Курс повинен рухатися до 27.00
П.С. передмістя Києва, ранковий курс в обмінці 27.00/27.15
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:18
sequence написав:
также нужно понимать, что кредит для бизнеса тоже значительно подешевел. При текущий инфляции, кредит под 12% годовых в гривне выглядит почти бесплатным. Можно, как тут упоминали, ничего особо не делать. Купить товар, например, что-то деревянное/пластиковое/медное, кинуть на удаленный дешевый склад, через год продать минимум +30%.
это так не работает , через год найдутся твои конкуренты которые продадут исходя из старой цены ... да себе выстрелят себе в ногу но продадут ...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:20
sequence написав:
также нужно понимать, что кредит для бизнеса тоже значительно подешевел. При текущий инфляции, кредит под 12% годовых в гривне выглядит почти бесплатным. Можно, как тут упоминали, ничего особо не делать. Купить товар, например, что-то деревянное/пластиковое/медное, кинуть на удаленный дешевый склад, через год продать минимум +30%.
Так и сделайте на весь кредитный леверидж, доступный вашей компании. А через год расскажите нам, что с ней случилось и где теперь работаете
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:22
sequence написав:
также нужно понимать, что кредит для бизнеса тоже значительно подешевел. При текущий инфляции, кредит под 12% годовых в гривне выглядит почти бесплатным. Можно, как тут упоминали, ничего особо не делать. Купить товар, например, что-то деревянное/пластиковое/медное, кинуть на удаленный дешевый склад, через год продать минимум +30%.
Так, гуртівням це - раз плюнути
А от в роздріб це потім продати - так пересічні починають руки викручувати -"чому так дорого? - ...ну і сидіть з своїм товаром..."
І от вже трохи пізніше - з великим лагом часу це все розтягується, поки клієнти дозріють на нові ціни
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