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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7924792579267927>
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 23:35

  холява написав:
  Успіх написав:Залишилось за малим - підняти депоставки хоч до 15% і скасувати 18% податку, щоб люди знову понесли гроші в банки :lol:



А что так мало ?
Должно быть минимум 25%.

И чтобы не работать .

Просто можно вполне успевать и жить, и зарабатывать, а не только работать.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:10

  Forum написав:
  pesikot написав:
  Цитрин написав:население живет в кредитах и долгах, ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда), поэтому лишних денег у него нет, следовательно нет и спроса на импортную продукцию, а значит нет потребности и спроса на доллар.

Вы не имеете представление об экономических процессах

У вас одни штампы -"население живёт в кредитах" и "ему не хватает денег на базовые потребности (жильё и еда)"

Кредиты - это не безплатная опция. Если не хватает на еду Х денег, то брать кредит - самое худшее решение.
Потому что, если нет Х денег, то откуда возьмётся Х денег + Y %% за кредит ?

Когда выучите этот раздел, тогда может вас и почитаю


Что правда не понимаете логику люмпенов? Взять кредит, максимально сколько дадут, отключить дверной звонок, заменить симку в телефоне, всё пропить и проесть, и побыстрее бежать в следующую контору под любые проценты. И так пока уже просто везде давать кредиты перестанут. Так же закладывают своё жильё, жильё родителей, жен и других родственников. Потом строгают по сто детей, живут на их пособия, и размахивая ими же кричат: "Выгнать не посмеете!!!". Да 100500 методов придумают, лишь бы не работать : ))

Просто очередной зрадозапоребрик прискакал рассказать как у нас плохо жить, но главное будет ещё хуже.
Не реагируйте на провокации, видимо у них знатно подгорает, раз финансируют этот бред на 8-й год крымнаша.
По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

также нужно понимать, что кредит для бизнеса тоже значительно подешевел. При текущий инфляции, кредит под 12% годовых в гривне выглядит почти бесплатным. Можно, как тут упоминали, ничего особо не делать. Купить товар, например, что-то деревянное/пластиковое/медное, кинуть на удаленный дешевый склад, через год продать минимум +30%.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:00

  somilitark написав:По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))

Я тоже так думаю. Но, DXY подрос. Попробуй пойми какая будет реакция.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))

я перестал ждать и первый раз купил за этот год в заначку по 27,05 не так давно
можем сходить конечно на 26,30-26,50
но как жить если не сходим

27.18-27.20/27.27-27.30
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:05

Хі-хі, вони там на МБ, що газет/форуми не читають?! Курс повинен рухатися до 27.00 :lol:

П.С. передмістя Києва, ранковий курс в обмінці 27.00/27.15
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:18

  sequence написав:также нужно понимать, что кредит для бизнеса тоже значительно подешевел. При текущий инфляции, кредит под 12% годовых в гривне выглядит почти бесплатным. Можно, как тут упоминали, ничего особо не делать. Купить товар, например, что-то деревянное/пластиковое/медное, кинуть на удаленный дешевый склад, через год продать минимум +30%.

это так не работает , через год найдутся твои конкуренты которые продадут исходя из старой цены ... да себе выстрелят себе в ногу но продадут ...еще и с отсрочкой оплаты для конечного покупателя
Востаннє редагувалось yama в Чет 01 лип, 2021 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:20

  sequence написав:также нужно понимать, что кредит для бизнеса тоже значительно подешевел. При текущий инфляции, кредит под 12% годовых в гривне выглядит почти бесплатным. Можно, как тут упоминали, ничего особо не делать. Купить товар, например, что-то деревянное/пластиковое/медное, кинуть на удаленный дешевый склад, через год продать минимум +30%.


Так и сделайте на весь кредитный леверидж, доступный вашей компании. А через год расскажите нам, что с ней случилось и где теперь работаете
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:48

  somilitark написав:По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))


Пока что-то не сильно откатывается. Точнее откатывается, но не в ту сторону. НБУ уже вышел с продажей по 27,40 тушить пожар?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:50

  zРадио написав:..
Так и сделайте на весь кредитный леверидж, доступный вашей компании. А через год расскажите нам, что с ней случилось и где теперь работаете

у нас цепочки сложнее - мы зарабатываем в основном на производстве, остатки сырья месяц-два. Но когда идут переоценки складов при частых подорожаниях, афигеваем. В меньшую стороны тоже бывали переоценки, но при снижении цен мы старательно распродаем остатки по старым ценам. Ну и с конкурентами хорошо договариваемся - никому не выгодно. Обычно получается неплохо.
Так что с работой все у меня будет нормас, я же не в отделе "ясновидение" прогнозистом работаю
sequence
 
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