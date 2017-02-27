Успіх написав:Залишилось за малим - підняти депоставки хоч до 15% і скасувати 18% податку, щоб люди знову понесли гроші в банки
А что так мало ? Должно быть минимум 25%.
И чтобы не работать .
Отнес деньги в банк и все
Аксакалы говорят, что в 90-е челночники брали доллары под 10%. В месяц! А коммерческие фирмы брали доллары у сотрудников под товар под 5%. В месяц! Причем, не разово, как челночники, а на несколько лет. При условии, что не обманут, все на честном купеческом слове держалось. Вот тогда, действительно, можно было не работать.
zРадио написав:.. Так и сделайте на весь кредитный леверидж, доступный вашей компании. А через год расскажите нам, что с ней случилось и где теперь работаете
у нас цепочки сложнее - мы зарабатываем в основном на производстве, остатки сырья месяц-два. Но когда идут переоценки складов при частых подорожаниях, афигеваем. В меньшую стороны тоже бывали переоценки, но при снижении цен мы старательно распродаем остатки по старым ценам. Ну и с конкурентами хорошо договариваемся - никому не выгодно. Обычно получается неплохо. Так что с работой все у меня будет нормас, я же не в отделе "ясновидение" прогнозистом работаю