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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 чер, 2021 23:35
холява написав: Успіх написав:
Залишилось за малим - підняти депоставки хоч до 15% і скасувати 18% податку, щоб люди знову понесли гроші в банки
А что так мало ?
Должно быть минимум 25%.
И чтобы не работать .
Просто можно вполне успевать и жить, и зарабатывать, а не только работать.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:10
По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))
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somilitark
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Додано: Чет 01 лип, 2021 09:00
somilitark написав:
По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))
Я тоже так думаю. Но, DXY подрос. Попробуй пойми какая будет реакция.
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oleg49
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Додано: Чет 01 лип, 2021 09:53
somilitark написав:
По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))
я перестал ждать и первый раз купил за этот год в заначку по 27,05 не так давно
можем сходить конечно на 26,30-26,50
но как жить если не сходим
27.18-27.20/27.27-27.30
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:05
Хі-хі, вони там на МБ, що газет/форуми не читають?! Курс повинен рухатися до 27.00
П.С. передмістя Києва, ранковий курс в обмінці 27.00/27.15
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:48
somilitark написав:
По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))
Пока что-то не сильно откатывается. Точнее откатывается, но не в ту сторону. НБУ уже вышел с продажей по 27,40 тушить пожар?
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kluychkooleg
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:55
oleg49 написав: somilitark написав:
По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))
Я тоже так думаю. Но, DXY подрос. Попробуй пойми какая будет реакция.
92.53 на момент. В теории может на 93.++ сходить.
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Patrick
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:19
Оперативная статистика внешней торговли товарами от таможенников - отрицательное сальдо увеличилось за июнь на 0,17 млрд долларов, но к прошлому году сократилось на 0,47 млрд долларовhttps://bi.customs.gov.ua/trade/#/
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:24
Приветствую. Что-то сегодня нет информации по межбанку Ув.Сибарита
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:26
kluychkooleg написав: somilitark написав:
По курсу, думаю сегодня откат до уровня 27.20 и консолидация. Лето, скачки ни к чему))
Пока что-то не сильно откатывается. Точнее откатывается, но не в ту сторону. НБУ уже вышел с продажей по 27,40 тушить пожар?
МБ на моменте 27,40/27,425.
Нет, Нацбанка не видно пока. И похоже, что сегодня его и не будет.
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