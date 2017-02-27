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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:33
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.07.2021......................27,3772
Доллар прибавил 15 копеек.
МКГ*............7.0595............7.0325...........-0.38%
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Неспешно попив кофе, заметили рост доллара в мире и уверенно пошли вверх, пытаясь не отстать. Преодолев 7 копеек менее, чем за полчаса, испугались собственного темпа, расширили спред до 3 копеек и ненадолго замедлили движение. За следующие 20 минут выросли на 2 копейки, постепенно сужая спред до привычных 2 копеек. После 11 снова ускорились, выросли на 4 копейки, сразу на копейку откатились и ненадолго уравновесились. К 12 снова прибавили полкопейки.
В мире начавшийся вчера рост доллар продолжался до вечера. Во время американской сессии наступила относительная стабильность, а сегодня с утра рост продолжился.
Справочный курс встретили котировками 27.3950 - 27.4150, что на 12.5 копеек выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Позавчера после 15-30 тоже ничего не покупал.
Остатки на коррсчетах увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов, расходов казначейства и инкассации.
Во вторник объем МБ уменьшился с 784.7 до 612.4 млн, оставшись на очень высоком уровне. Чистый спрос составил около 586 млн. Клиентские обороты также немного сократились, сохранив подавляющее преимущество предложения.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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