Искатель
Дякую! Хай Вам щастить!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:33
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.07.2021......................27,3772
Доллар прибавил 15 копеек.
МКГ*............7.0595............7.0325...........-0.38%
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Неспешно попив кофе, заметили рост доллара в мире и уверенно пошли вверх, пытаясь не отстать. Преодолев 7 копеек менее, чем за полчаса, испугались собственного темпа, расширили спред до 3 копеек и ненадолго замедлили движение. За следующие 20 минут выросли на 2 копейки, постепенно сужая спред до привычных 2 копеек. После 11 снова ускорились, выросли на 4 копейки, сразу на копейку откатились и ненадолго уравновесились. К 12 снова прибавили полкопейки.
В мире начавшийся вчера рост доллар продолжался до вечера. Во время американской сессии наступила относительная стабильность, а сегодня с утра рост продолжился.
Справочный курс встретили котировками 27.3950 - 27.4150, что на 12.5 копеек выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Позавчера после 15-30 тоже ничего не покупал.
Остатки на коррсчетах увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов, расходов казначейства и инкассации.
Во вторник объем МБ уменьшился с 784.7 до 612.4 млн, оставшись на очень высоком уровне. Чистый спрос составил около 586 млн. Клиентские обороты также немного сократились, сохранив подавляющее преимущество предложения.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:41
Під грушею з Нового року
Вітаюсь совсіма!
2021__Зараз_Відсоток_____________2018__2019
1699,5 1560,0 -12,0(-2,98-9,02) XAU 4 - 3,55 + 2,85
31,950 29,325 -8,22(-4,77-3,45) CHF 1 - 1,05 -14,16
34,625 32,325 -6,64(-3,54-3,10) EUR 2 - 4,93 -16,64
21,100 20,025 -5,45(-2,00-3,45) AUD 6 -11,28 -14,91
Позиція кошику = -3,48%
28,325 27,340 -3,48(-3,19-0,29) USD 3 - 0,45 -13,45
38,350 38,075 -2,09(+1,50-3,59) GBP 7 - 6,54 -11,71
0,3800 0,3750 -1,32(-2,63+1,31) RUB 5 -17,37 - 3,18
гривня_____ +4,4508(+3,6486+0,8022) % чистий прибуток по депозитах з початку року
Перша колонка курс на початок 2021, друга - курс на 01.07.2021 12:00 дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці.
Останні два стовбчики, то є річний відсоток зміни коштовності валюти у гривнях в попередні два ревальваційних роки.
Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
За місяць по відношенню до гривні втрали всі окрім рубля. Ось що додаткові пів відсотка до обліковойї роблять. Найбільше за місяць втратило золото аж 9,02 відсотка.
Найменше до гривні з початку року втратив рубль!!!
Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик!
Я додав 1 відсоток франку за рахунок фунта. Дешевий франк, та дорогий фунт. Міняю паперові 50 фунтові купюри на 9 серію франка.
XAU - 26%; CHF - 4+1%; USD - 20%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP - 6-1%; UAH - 34%; RUB - 0%.
На сьогодні, за місяць маємо:
(26*(-9,02)+5*(-3,45)+20*(-0,29)+10*(-3,10)+0*(-3,45)+5*(-3,59)+34*(0,8022)+0*(1,31))/100 = -2,79%(1,57%)
Втратили більше ніж заробили в попередньому місяці!
На сьогодні, з початку року маємо:
(26*(-12,0)+5*(-8,22)+20*(-3,48)+10*(-6,64)+0*(-5,45)+5*(-2,09)+34*(4,4508)+0*(-1,32))/100 =-3,48%(-0,63%)
З початку року маємо втрати
На моменті кошик над доляром. І, як я вже кілька разів писав, що я за наш напрямок в Європу, тому рахую капітал в євро. Отож я в євро маю зиск. Програю доляру, британцю і рублю
На останній місяць втратили 3,48%. Якщо привести до всього року маємо втрати
-3,48%*12/6=−6,96%(-1,51%). Отакої.
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:55
Сибарит
Добрый день .
Всем Здоровья .
Кто то волновался з Вас , что Вы так долго не пишите информации по работе банка .
Хотел уж повинится ,что вчера Вас замучили глупыми обвинениями .
Но Слава Богу , все хорошо !
Сегодня делал платеж.......(не буду ударятся в подробности ).
Меня ждали около 7-8 фирм , а в банке , зав .кассой и нач. операционного зала мне сделали выговор ,за то что не вовремя деньги принес .
(Пришел в пол десятого, хотя мог и до 10.30 задержатся .)
Жаловались что наличной гривны мало .
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:57
Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.
интересно - меня ощад уже месяц+ обрабатывает - просят разместить депо, говорю смысл? что мобильные 5% что депо 6.5% - разницы никакой. говорят, ну разместите хотя бы 500к... теперь понятно куда спешили
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пошел вниз МБ (гривна к доллару)... на продажу уже 27,382
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да ладно...
Я не настолько переживаю за НБУ, чтобы обвинения в его адрес меня сильно мучили
Просто сегодня немного задержалась публикация справочного курса.
Не берите дурного в голову, а тяжелого в руки.
Количество наличной гривны, способное спасти банк - это тяжелое
Или это Вы с наличкой каждый день пробегаете 8 км до банка для здоровья?
Зараз переглядають цей форум: nazar_tsybulskyi, s0v7a і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|