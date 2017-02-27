Додано: Чет 01 лип, 2021 11:33

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

01.07.2021......................27,3772

Доллар прибавил 15 копеек.



МКГ*............7.0595............7.0325...........-0.38%



Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Неспешно попив кофе, заметили рост доллара в мире и уверенно пошли вверх, пытаясь не отстать. Преодолев 7 копеек менее, чем за полчаса, испугались собственного темпа, расширили спред до 3 копеек и ненадолго замедлили движение. За следующие 20 минут выросли на 2 копейки, постепенно сужая спред до привычных 2 копеек. После 11 снова ускорились, выросли на 4 копейки, сразу на копейку откатились и ненадолго уравновесились. К 12 снова прибавили полкопейки.

В мире начавшийся вчера рост доллар продолжался до вечера. Во время американской сессии наступила относительная стабильность, а сегодня с утра рост продолжился.

Справочный курс встретили котировками 27.3950 - 27.4150, что на 12.5 копеек выше открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил. Позавчера после 15-30 тоже ничего не покупал.

Остатки на коррсчетах увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов, расходов казначейства и инкассации.



Во вторник объем МБ уменьшился с 784.7 до 612.4 млн, оставшись на очень высоком уровне. Чистый спрос составил около 586 млн. Клиентские обороты также немного сократились, сохранив подавляющее преимущество предложения.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.