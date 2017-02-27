Бачили, скіко зайвих уешек в омеробанків?
991 млрд закинули Жоріку на ночівлю
А Жорік продовжує викупляти з ринку, як в не собі...
Імхо, в серпні-вересні млжуть початись такі процеси, що 08 рік здасться просто забавкою...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:57
Бачили, скіко зайвих уешек в омеробанків?
991 млрд закинули Жоріку на ночівлю
А Жорік продовжує викупляти з ринку, як в не собі...
Імхо, в серпні-вересні млжуть початись такі процеси, що 08 рік здасться просто забавкою...
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:11
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:21
Что-то ТАС дико чудит второй день подряд.
То всегда оперативный и адекватный, курсы по рынку.
А тут вчера продажа в кассе 27,20 (правда, "доллара нет"), а онлайн - на 5 копеек дороже - 27,25.
А сегодня все наоборот - 27,42 в кассе, и соблазняют весь день продажей по 27,30 онлайн.
Похоже банку ну очень доллары нужны, но почему такие качели вдруг?
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:24
Ну так я же написал то же самое, только другими словами. Но, если сейчас сделают 400, то уже неплохо, как альтернатива ячейке, за которую еще платить надо.
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:30
Сами выдохлись. Пишут, что Эксим закупал много (под вакцины?), на том и росли. Видимо, Эксим купил и ушел, ну и попустило. Помню недавно опрос был на лету, я прогнозировал боковик 27,20 - 27,40 (или 27,50 не помню точно). Я прогнозов не даю, не силен, но неужели угадаю. По крайней мере, НБУ на этих уровнях тормозил и останавливал.
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:56
ОВДП-ПОРТФЕЛЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ ЗРІС НА 25 МЛРД
За даними НБУ, обсяг ОВДП в обігу в червні збільшився на 2,6 млрд грн (+0,26%) до 993,3 млрд грн, у т.ч. ОВДП-портфель нерезидентів збільшився на 12,1 млрд грн (+12,5%) до 109,1 млрд грн, юросіб - на 1,9 млрд грн (+4,1%) до 47,44 млрд грн, фізосіб - на 1,1 млрд грн (+6,5%) до 17,9 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель банків зменшився на 10,9 млрд грн (-2,1%) до 501,5 млрд грн, НБУ - на 1,5 млрд грн (-0,5%) до 317,3 млрд грн, територіальних громад - на 132 млн грн (-68,7%) до 60 млн грн.
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:58
ПРИВАТНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ З-ЗА КОРДОНУ В УКРАЇНУ
За оцінками НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну в січні-травні склав 5,1 млрд дол, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому обсяг відповідних надходжень офіційними каналами становив 3,18 млрд дол (за 5 місяців 2020 року - 2,7 млрд дол), а неформальними каналами - 1,92 млрд дол (за 5 місяців 2020 року - 1,9 млрд дол).
тобто за 2021 буде більше 10 млрд
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