Додано: Чет 01 лип, 2021 15:04

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................01.07.2021...........02.07.2021

дата розрахунку...............30.06.2021............01.07.2021

Євро..................................32,3463.................32,5227...+0.55%

Долар США.......................27,2275.................27,3841...+0.58%

После полудня доллар прибавил еще около копейки.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Неспешно попив кофе, заметили рост доллара в мире и уверенно пошли вверх, пытаясь не отстать. Преодолев 7 копеек менее, чем за полчаса, испугались собственного темпа, расширили спред до 3 копеек и ненадолго замедлили движение. За следующие 20 минут выросли на 2 копейки, постепенно сужая спред до привычных 2 копеек. После 11 снова ускорились, выросли на 4 копейки, сразу на копейку откатились и ненадолго уравновесились. К 12 снова прибавили полкопейки.

В мире начавшийся вчера рост доллар продолжался до вечера. Во время американской сессии наступила относительная стабильность, а сегодня с утра рост продолжился.

Справочный курс встретили котировками 27.3950 - 27.4150, что на 12.5 копеек выше открытия.

После полудня снова выросли на полкопейки и откатились на копейку. Посреди обеда приподнялись на полкопейки. После обеда оказалось, что валюты всем хватило, и котировки плавно поползли вниз. К 15-30 опустились на 3.5 копейки.

В мире доллар после полудня начал умеренно снижаться. При этом он остается достаточно дорогим, до сегодняшнего пика подобные значения индекса наблюдались только во время краткосрочного роста в апреле.

Официальный курс встретили котировками 27.3600 - 27.3800. Задень выросли на 9 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 26.7700 (+11) +61

2019 - 26.2065 (+3) +118



2018 - 26.3275 (+14)

2017 - 26.0234 (-7)