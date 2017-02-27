Бачили, скіко зайвих уешек в омеробанків?
991 млрд закинули Жоріку на ночівлю
А Жорік продовжує викупляти з ринку, як в не собі...
Імхо, в серпні-вересні млжуть початись такі процеси, що 08 рік здасться просто забавкою...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:57
Бачили, скіко зайвих уешек в омеробанків?
991 млрд закинули Жоріку на ночівлю
А Жорік продовжує викупляти з ринку, як в не собі...
Імхо, в серпні-вересні млжуть початись такі процеси, що 08 рік здасться просто забавкою...
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:11
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Востаннє редагувалось Успіх в Чет 01 лип, 2021 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:21
Что-то ТАС дико чудит второй день подряд.
То всегда оперативный и адекватный, курсы по рынку.
А тут вчера продажа в кассе 27,20 (правда, "доллара нет"), а онлайн - на 5 копеек дороже - 27,25.
А сегодня все наоборот - 27,42 в кассе, и соблазняют весь день продажей по 27,30 онлайн.
Похоже банку ну очень доллары нужны, но почему такие качели вдруг?
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:24
Ну так я же написал то же самое, только другими словами. Но, если сейчас сделают 400, то уже неплохо, как альтернатива ячейке, за которую еще платить надо.
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:30
Сами выдохлись. Пишут, что Эксим закупал много (под вакцины?), на том и росли. Видимо, Эксим купил и ушел, ну и попустило. Помню недавно опрос был на лету, я прогнозировал боковик 27,20 - 27,40 (или 27,50 не помню точно). Я прогнозов не даю, не силен, но неужели угадаю. По крайней мере, НБУ на этих уровнях тормозил и останавливал.
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:56
ОВДП-ПОРТФЕЛЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ ЗРІС НА 25 МЛРД
За даними НБУ, обсяг ОВДП в обігу в червні збільшився на 2,6 млрд грн (+0,26%) до 993,3 млрд грн, у т.ч. ОВДП-портфель нерезидентів збільшився на 12,1 млрд грн (+12,5%) до 109,1 млрд грн, юросіб - на 1,9 млрд грн (+4,1%) до 47,44 млрд грн, фізосіб - на 1,1 млрд грн (+6,5%) до 17,9 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель банків зменшився на 10,9 млрд грн (-2,1%) до 501,5 млрд грн, НБУ - на 1,5 млрд грн (-0,5%) до 317,3 млрд грн, територіальних громад - на 132 млн грн (-68,7%) до 60 млн грн.
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:58
ПРИВАТНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ З-ЗА КОРДОНУ В УКРАЇНУ
За оцінками НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну в січні-травні склав 5,1 млрд дол, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому обсяг відповідних надходжень офіційними каналами становив 3,18 млрд дол (за 5 місяців 2020 року - 2,7 млрд дол), а неформальними каналами - 1,92 млрд дол (за 5 місяців 2020 року - 1,9 млрд дол).
тобто за 2021 буде більше 10 млрд
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:00
За даними Державної казначейської служби України, на 1 липня залишок коштів на єдиному казначейському рахунку становив 10,4 млрд грн, тоді як на початок червня було 23,2 млрд грн, на початок травня - 23,1 млрд грн, на початок квітня - 30,15 млрд грн, на початок березня - 30 млрд грн, на початок лютого - 27,5 млрд грн, на початок січня - 12 млрд грн.
Залишок коштів на ЄКР на початок липня 2020 року становили 75,7 млрд грн.
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................01.07.2021...........02.07.2021
дата розрахунку...............30.06.2021............01.07.2021
Євро..................................32,3463.................32,5227...+0.55%
Долар США.......................27,2275.................27,3841...+0.58%
После полудня доллар прибавил еще около копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Неспешно попив кофе, заметили рост доллара в мире и уверенно пошли вверх, пытаясь не отстать. Преодолев 7 копеек менее, чем за полчаса, испугались собственного темпа, расширили спред до 3 копеек и ненадолго замедлили движение. За следующие 20 минут выросли на 2 копейки, постепенно сужая спред до привычных 2 копеек. После 11 снова ускорились, выросли на 4 копейки, сразу на копейку откатились и ненадолго уравновесились. К 12 снова прибавили полкопейки.
В мире начавшийся вчера рост доллар продолжался до вечера. Во время американской сессии наступила относительная стабильность, а сегодня с утра рост продолжился.
Справочный курс встретили котировками 27.3950 - 27.4150, что на 12.5 копеек выше открытия.
После полудня снова выросли на полкопейки и откатились на копейку. Посреди обеда приподнялись на полкопейки. После обеда оказалось, что валюты всем хватило, и котировки плавно поползли вниз. К 15-30 опустились на 3.5 копейки.
В мире доллар после полудня начал умеренно снижаться. При этом он остается достаточно дорогим, до сегодняшнего пика подобные значения индекса наблюдались только во время краткосрочного роста в апреле.
Официальный курс встретили котировками 27.3600 - 27.3800. Задень выросли на 9 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 26.7700 (+11) +61
2019 - 26.2065 (+3) +118
2018 - 26.3275 (+14)
2017 - 26.0234 (-7)
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот откуда ноги растут у Александра Бевз
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