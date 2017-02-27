|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:17
[quote="5253797:clash"]https://podrobnosti.ua/2406978-zamglavy-nbu-katerina-rozhkova-ezhemesjachno-tratit-na-svoj-piar-100-tys-dollarov.html
Вот откуда ноги растут у Александра Бевз
[/quote
Ще з часів шанованого ДС, поширювати такі мутні публікації від "Подробиць" та "Г+Г" на цьому поважному ресурсі було моветон
-
miridi7
-
-
- Повідомлень: 610
- З нами з: 04.03.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20
,
clash написав:
https://podrobnosti.ua/2406978-zamglavy-nbu-katerina-rozhkova-ezhemesjachno-tratit-na-svoj-piar-100-tys-dollarov.html
Вот откуда ноги растут у Александра Бевз
Какую связь вы видите между увольнением Бевза и всей остальной команды с "новостями из советских газет" типа "Подробности" ?
При том, что в данной статье даже и близко не сказано как именно Рожкова связана с тем, как текущий менеджмент Привата "моет" бюджет на статье "маркетинг" ?
Просто интересно как вы в своей голове увязываете эти три несвязанных (на мой взгляд) процесса (Бевз и команда, расходы Привата и Рожкову, которая уже пол года как не имеет никакого влияния внутри НБУ). И все это лишь на основании поста в ФБ и статьи в "подговности"..
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 1956
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:27
Бабы Леры банда,шо тут обсуждать.Пархом в лицензиях был-так того все банкиры уважают и хорошо помнят,а эти...
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Чет 01 лип, 2021 16:28, всього редагувалось 1 раз.
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5923
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 1108 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:28
Шановні форумчане,
будьте ласкаві підкажіть чи планується розміщення ОВГЗ цього та наступного місяця ?
Чи вони раз на 2 тижня постійно роблять розміщення ?
Дякую.
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 1956
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7550
|1832342
|
Чет 01 лип, 2021 15:40
ЛОБ
|
|26575
|3668373
|
|
|942
|242401
|
|