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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7926792779287929
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:17

[quote="5253797:clash"]https://podrobnosti.ua/2406978-zamglavy-nbu-katerina-rozhkova-ezhemesjachno-tratit-na-svoj-piar-100-tys-dollarov.html
Вот откуда ноги растут у Александра Бевз :lol:[/quote
Ще з часів шанованого ДС, поширювати такі мутні публікації від "Подробиць" та "Г+Г" на цьому поважному ресурсі було моветон
miridi7
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20

,
  clash написав:https://podrobnosti.ua/2406978-zamglavy-nbu-katerina-rozhkova-ezhemesjachno-tratit-na-svoj-piar-100-tys-dollarov.html
Вот откуда ноги растут у Александра Бевз :lol:



Какую связь вы видите между увольнением Бевза и всей остальной команды с "новостями из советских газет" типа "Подробности" ?
При том, что в данной статье даже и близко не сказано как именно Рожкова связана с тем, как текущий менеджмент Привата "моет" бюджет на статье "маркетинг" ?

Просто интересно как вы в своей голове увязываете эти три несвязанных (на мой взгляд) процесса (Бевз и команда, расходы Привата и Рожкову, которая уже пол года как не имеет никакого влияния внутри НБУ). И все это лишь на основании поста в ФБ и статьи в "подговности"..
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бабы Леры банда,шо тут обсуждать.Пархом в лицензиях был-так того все банкиры уважают и хорошо помнят,а эти...
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 01 лип, 2021 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні форумчане,
будьте ласкаві підкажіть чи планується розміщення ОВГЗ цього та наступного місяця ?
Чи вони раз на 2 тижня постійно роблять розміщення ?

Дякую.
Amat
 
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