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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7926792779287929>
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:57

Бачили, скіко зайвих уешек в омеробанків?

991 млрд закинули Жоріку на ночівлю :shock:

А Жорік продовжує викупляти з ринку, як в не собі...

Імхо, в серпні-вересні млжуть початись такі процеси, що 08 рік здасться просто забавкою...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:11

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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:21

Что-то ТАС дико чудит второй день подряд.
То всегда оперативный и адекватный, курсы по рынку.
А тут вчера продажа в кассе 27,20 (правда, "доллара нет"), а онлайн - на 5 копеек дороже - 27,25.
А сегодня все наоборот - 27,42 в кассе, и соблазняют весь день продажей по 27,30 онлайн.
Похоже банку ну очень доллары нужны, но почему такие качели вдруг?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:24

  change_pm написав:
  kluychkooleg написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:величении до 600 тыс. лимита гарантированного фондом.


Законопроект №5542-1 пока направлено на рассмотрение комитета. Им предусматривается увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 000 гривен до 400 000 гривен со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022 года.

С 1 января 2023 года гарантированная сумма возрастет до 600 000 гривен.

До 600 000 еще дожить надо, но 400 000 уже тоже неплохо.
Если только не начнут пытать откуда деньги даже людей с белой зарплатой.

до 23 року також дожити треба :mrgreen:


Ну так я же написал то же самое, только другими словами. Но, если сейчас сделают 400, то уже неплохо, как альтернатива ячейке, за которую еще платить надо.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:30

  Realist написав:А що там сьогодні, після 11 врівноважились самі без НБУ чи то просто передобіднє затишшя?


Сами выдохлись. Пишут, что Эксим закупал много (под вакцины?), на том и росли. Видимо, Эксим купил и ушел, ну и попустило. Помню недавно опрос был на лету, я прогнозировал боковик 27,20 - 27,40 (или 27,50 не помню точно). Я прогнозов не даю, не силен, но неужели угадаю. По крайней мере, НБУ на этих уровнях тормозил и останавливал.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:56

ОВДП-ПОРТФЕЛЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ ЗРІС НА 25 МЛРД

За даними НБУ, обсяг ОВДП в обігу в червні збільшився на 2,6 млрд грн (+0,26%) до 993,3 млрд грн, у т.ч. ОВДП-портфель нерезидентів збільшився на 12,1 млрд грн (+12,5%) до 109,1 млрд грн, юросіб - на 1,9 млрд грн (+4,1%) до 47,44 млрд грн, фізосіб - на 1,1 млрд грн (+6,5%) до 17,9 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель банків зменшився на 10,9 млрд грн (-2,1%) до 501,5 млрд грн, НБУ - на 1,5 млрд грн (-0,5%) до 317,3 млрд грн, територіальних громад - на 132 млн грн (-68,7%) до 60 млн грн.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:58

ПРИВАТНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ З-ЗА КОРДОНУ В УКРАЇНУ

За оцінками НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну в січні-травні склав 5,1 млрд дол, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому обсяг відповідних надходжень офіційними каналами становив 3,18 млрд дол (за 5 місяців 2020 року - 2,7 млрд дол), а неформальними каналами - 1,92 млрд дол (за 5 місяців 2020 року - 1,9 млрд дол).


тобто за 2021 буде більше 10 млрд
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:00

За даними Державної казначейської служби України, на 1 липня залишок коштів на єдиному казначейському рахунку становив 10,4 млрд грн, тоді як на початок червня було 23,2 млрд грн, на початок травня - 23,1 млрд грн, на початок квітня - 30,15 млрд грн, на початок березня - 30 млрд грн, на початок лютого - 27,5 млрд грн, на початок січня - 12 млрд грн.

Залишок коштів на ЄКР на початок липня 2020 року становили 75,7 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................01.07.2021...........02.07.2021
дата розрахунку...............30.06.2021............01.07.2021
Євро..................................32,3463.................32,5227...+0.55%
Долар США.......................27,2275.................27,3841...+0.58%
После полудня доллар прибавил еще около копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Неспешно попив кофе, заметили рост доллара в мире и уверенно пошли вверх, пытаясь не отстать. Преодолев 7 копеек менее, чем за полчаса, испугались собственного темпа, расширили спред до 3 копеек и ненадолго замедлили движение. За следующие 20 минут выросли на 2 копейки, постепенно сужая спред до привычных 2 копеек. После 11 снова ускорились, выросли на 4 копейки, сразу на копейку откатились и ненадолго уравновесились. К 12 снова прибавили полкопейки.
В мире начавшийся вчера рост доллар продолжался до вечера. Во время американской сессии наступила относительная стабильность, а сегодня с утра рост продолжился.
Справочный курс встретили котировками 27.3950 - 27.4150, что на 12.5 копеек выше открытия.
После полудня снова выросли на полкопейки и откатились на копейку. Посреди обеда приподнялись на полкопейки. После обеда оказалось, что валюты всем хватило, и котировки плавно поползли вниз. К 15-30 опустились на 3.5 копейки.
В мире доллар после полудня начал умеренно снижаться. При этом он остается достаточно дорогим, до сегодняшнего пика подобные значения индекса наблюдались только во время краткосрочного роста в апреле.
Официальный курс встретили котировками 27.3600 - 27.3800. Задень выросли на 9 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 26.7700 (+11) +61
2019 - 26.2065 (+3) +118

2018 - 26.3275 (+14)
2017 - 26.0234 (-7)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні форумчане,
будьте ласкаві підкажіть чи планується розміщення ОВГЗ цього та наступного місяця ?
Чи вони раз на 2 тижня постійно роблять розміщення ?

Дякую.
Amat
 
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