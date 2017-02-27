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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7926792779287929
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:34

  change_pm написав:Бачили, скіко зайвих уешек в омеробанків?

991 млрд закинули Жоріку на ночівлю :shock:

А Жорік продовжує викупляти з ринку, як в не собі...

Імхо, в серпні-вересні млжуть початись такі процеси, що 08 рік здасться просто забавкою...


Как увеличивали денежную массу триллионами, так и уменьшать ее придется триллионами. Возврат столь астрономических средств на баланс ФРС говорит только о том, что их даже в пузырях невозможно освоить. По-видимому, даже признанные специалисты своего дела Василии Алибабаевичи (т.е. Еремы Павловичи) не способны разводить бензин ослиной мочой бесконечно :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:38

  Amat написав:Шановні форумчане,
будьте ласкаві підкажіть чи планується розміщення ОВГЗ цього та наступного місяця ?
Чи вони раз на 2 тижня постійно роблять розміщення ?

Дякую.


Вітаю, Amat.

Ви як дитинка!

Вам спочатку сюди https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

А потім щотижня слідкувати ось тут https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv

Ну і порийтесь там на реальному МінФіні, може ще щось цікаве для себе знайдете!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:57

  zРадио написав:
  change_pm написав:Бачили, скіко зайвих уешек в омеробанків?

991 млрд закинули Жоріку на ночівлю :shock:

А Жорік продовжує викупляти з ринку, як в не собі...

Імхо, в серпні-вересні млжуть початись такі процеси, що 08 рік здасться просто забавкою...


Как увеличивали денежную массу триллионами, так и уменьшать ее придется триллионами. Возврат столь астрономических средств на баланс ФРС говорит только о том, что их даже в пузырях невозможно освоить. По-видимому, даже признанные специалисты своего дела Василии Алибабаевичи (т.е. Еремы Павловичи) не способны разводить бензин ослиной мочой бесконечно :mrgreen:

Це точна, а якщо такі грощі закинути в комоди - гіперок забезпечено ))))

До речі, бачив, що більшість світовий PMI-їв вийшли менше попередніх?

Виглядає так, що світова економіка (очікування) доросла/и до стелі, попереду теплі долини...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:05

  change_pm написав:Це точна, а якщо такі грощі закинути в комоди - гіперок забезпечено ))))

До речі, бачив, що більшість світовий PMI-їв вийшли менше попередніх?

Виглядає так, що світова економіка (очікування) доросла/и до стелі, попереду теплі долини...


Пощади нервишки свидетелям "неспекулятивного роста" - все будет хорошо, а графики цен пойдут вправо :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:11

НБУ за месяц пополнил резервы на более чем полмиллиарда $

Национальный банк Украины в течение июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 682,8 млн долларов и продал 99,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 583,3 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В июне Нацбанк возобновил интервенции на межбанке после паузы в апреле-мае. НБУ в основном выкупал излишки валюты. При этом курс доллара к гривне снизился с июня на 1,3% – 27,526 гривен за доллар на 30 мая в 27,1763 на 30 июня.

В общей сложности с начала года регулятор купил на межбанке 973,3 млн долларов, продал – 169,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 803,8 млн долларов.

news.finance.ua
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

к сожалению ответить не могу т.к сообщения были удалены и есть ощущение, что попытка "бэкапа" темы будет пресечена баном. :lol: :lol: :lol:
на форуме подвергались критике данные http://www.ukrstat.gov.ua/
дело каждого какие сайты пользовать! я предпочитаю все :lol:
Востаннє редагувалось clash в Чет 01 лип, 2021 17:27, всього редагувалось 1 раз.
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:25

  Striker написав:
В общей сложности с начала года регулятор купил на межбанке 973,3 млн долларов, продал – 169,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 803,8 млн долларов.



Еще пара месяцев и будет продавать по 28+. НБУ- самый успешный спекулянт.
Как там с откупом, готовились откупать, откупили или ждете 27?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:43

  Amat написав:Шановні форумчане,
будьте ласкаві підкажіть чи планується розміщення ОВГЗ цього та наступного місяця ?
Чи вони раз на 2 тижня постійно роблять розміщення ?

Дякую.

https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:04

  DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.


Ви вважаєте це поганим?..
sergey_sryvkin
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