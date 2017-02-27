change_pm написав:Бачили, скіко зайвих уешек в омеробанків?
991 млрд закинули Жоріку на ночівлю
А Жорік продовжує викупляти з ринку, як в не собі...
Імхо, в серпні-вересні млжуть початись такі процеси, що 08 рік здасться просто забавкою...
Как увеличивали денежную массу триллионами, так и уменьшать ее придется триллионами. Возврат столь астрономических средств на баланс ФРС говорит только о том, что их даже в пузырях невозможно освоить. По-видимому, даже признанные специалисты своего дела Василии Алибабаевичи (т.е. Еремы Павловичи) не способны разводить бензин ослиной мочой бесконечно
change_pm написав:Бачили, скіко зайвих уешек в омеробанків?
991 млрд закинули Жоріку на ночівлю
А Жорік продовжує викупляти з ринку, як в не собі...
Імхо, в серпні-вересні млжуть початись такі процеси, що 08 рік здасться просто забавкою...
Как увеличивали денежную массу триллионами, так и уменьшать ее придется триллионами. Возврат столь астрономических средств на баланс ФРС говорит только о том, что их даже в пузырях невозможно освоить. По-видимому, даже признанные специалисты своего дела Василии Алибабаевичи (т.е. Еремы Павловичи) не способны разводить бензин ослиной мочой бесконечно
Це точна, а якщо такі грощі закинути в комоди - гіперок забезпечено ))))
До речі, бачив, що більшість світовий PMI-їв вийшли менше попередніх?
Виглядає так, що світова економіка (очікування) доросла/и до стелі, попереду теплі долини...
Национальный банк Украины в течение июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 682,8 млн долларов и продал 99,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 583,3 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
В июне Нацбанк возобновил интервенции на межбанке после паузы в апреле-мае. НБУ в основном выкупал излишки валюты. При этом курс доллара к гривне снизился с июня на 1,3% – 27,526 гривен за доллар на 30 мая в 27,1763 на 30 июня.
В общей сложности с начала года регулятор купил на межбанке 973,3 млн долларов, продал – 169,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 803,8 млн долларов.
к сожалению ответить не могу т.к сообщения были удалены и есть ощущение, что попытка "бэкапа" темы будет пресечена баном. на форуме подвергались критике данные http://www.ukrstat.gov.ua/ дело каждого какие сайты пользовать! я предпочитаю все
Востаннє редагувалось clash в Чет 01 лип, 2021 17:27, всього редагувалось 1 раз.
DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.