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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7927792879297930
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:09

  sergey_sryvkin написав:
  DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.


Ви вважаєте це поганим?..


там держали суммы и по 100 млн грн, 100% гарантия возврата

теперь не погано?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:21

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Аксакалы говорят, что в 90-е челночники брали доллары под 10%. В месяц! А коммерческие фирмы брали доллары у сотрудников под товар под 5%. В месяц!
Причем, не разово, как челночники, а на несколько лет.

Дехто і зараз бере.

на комбинате где я работал выдавали кредиты сотрудникам под 10% годовых в долларах (до 2014). Суммы разные максимум что я слышал было 80куе но в основном брали до 20куе на авто. В гривне не выдавали.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:25

После утреннего роста к концу сессии доллар подешевел

В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,27/27,29 UAH/USD. По состоянию на 11:00 курсы доллара на Межбанке поднялись к отметке 27,35/27,37 UAH/USD.

Еще через полчаса доллар повысился до уровня 27,40/27,42 UAH/USD. Такие котировки продержались до 12:40, после чего начали снижаться.

По состоянию на 12:50 котировки доллара оказались на отметке 27,39/27,41 UAH/USD. В 15:00 доллар подешевел еще на одну копейку, а в 15:50 достиг показателей 27,35/27,37 UAH/USD. На таком уровне и завершились торги по доллару.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,35 / 27,37
евро – 32,53/ 32,55

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Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:31

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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